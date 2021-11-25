В Казахстане залогодатели смогут самостоятельно реализовывать заложенное имущество
24.11.2021, 13:52 82162
Фото: torgi-blog.com
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - В целях исполнения поручения главы государства о разработке законодательных поправок по совершенствованию залоговой политики банков второго уровня депутатами мажилиса внесены поправки, направленные на защиту прав граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вводится процедура самостоятельной реализации заложенного имущества залогодателем как при внесудебной, так и судебной реализации имущества.
Также предусматривается повышение суммы неисполненного обязательства с 10% до 15% и периода просрочки с трех месяцев до шести месяцев для отнесения просроченного обязательства по ипотечным займам, обеспеченным жилищем физического лица, к незначительному и несоразмерному стоимости заложенного имущества, что будет основанием для отмены в обращении взыскания на имущество.
Кроме того, согласно поправкам, планируется прекратить ипотеку в случае продажи в судебном порядке заложенного недвижимого имущества по договору ипотечного жилищного займа, при отсутствии у должника - физического лица иного имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание, превышающих 2-кратный минимальный размер заработной платы, проинформировали в пресс-службе мажилиса.
Напомним, после трагического события в сентябре этого года, когда во время принудительного выселения заемщик открыл стрельбу и убил пять человек, президент Казахстана потребовал обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности.
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Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС
25.11.2021, 18:49 10720
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном 20 заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра.
За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов).
Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов.
Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС".
В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему.
Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ.
Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин.
Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе.
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.
"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз
25.11.2021, 18:38 1675
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО в январе - сентябре 2021 года по сранению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге (2 219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.
Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4 792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% до 1 590 млрд тенге (3 743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.
Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1 031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмпечается в финансовой отчетности КМГ.
Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2 240 млрд тенге (5 262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2 594 млрд тенге (6 162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4 024 млрд тенге (9 453 млн долларов).
Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
ЕАБР прогнозирует рост совокупного ВВП стран-участниц банка на 2,9% в 2022 году
25.11.2021, 15:59 44767
Фото: kommersant.ru
МОСКВА. 25 НОЯБРЯ - Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Руслан Даленов сегодня в ходе онлайн-презентации макроэкономического прогноза для региона операций ЕАБР на 2022 год заявил, что в следующем году рост совокупного ВВП стран-участниц банка составит 2,9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мировая экономика в текущем году проходит пик своего экономического роста, завершается активная фаза восстановления и уже в следующем году, мировой ВВП начнет возвращаться к своим привычным умеренным темпам. Соответственно можно ожидать в следующем году снижение глобальной инфляции - мега-тренда, сложившегося вследствие разбалансировки спроса и предложения. По этой же причине цены на энергоресурсы будут также умеренными", - отметил Даленов в ходе презентации.
По его словам, государства участники ЕАБР успешно адаптировались к функционированию в условиях пандемии, суммарный ВВП стран превзошел допандемийный уровень почти на 1%, где лидирующее место среди стран ЕАЭС по данным темпам занимает Казахстан.
Экономика региона сохранит уверенные показатели роста и в 2022 году совокупный ВВП вырастет на 2,9%, в том числе рост ВВП Казахстана - на 4,2% и России - на 2,8%", - сказал заместитель главы ЕАБР.
Как считает Даленов, факторами роста являются меры государств по поддержке инвестиций, реализаций потенциала восстановления активности в сфере услуг и рост промышленности.
В целом экономический рост в регионе операций ЕАБР в 2022 году прогнозируется выше допандемийных темпов", - отметил он.
В то же время, аналитики ЕАБР указывают на неравномерность процесса восстановления среди стран региона операций банка. ВВП Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана превышают допандемические уровни, в то время как Армении и Кыргызстану достичь их пока не удалось. В силу большего спада экономик Армении и Кыргызстана в прошлом году им требуется больше времени для восстановления. В целом по итогам года рост ВВП региона прогнозируется в размере 4%: в Армении - 4,5%, Беларуси - 2,1%, Казахстане - 3,8%, Кыргызстане - 3,7%, России - 4,1%, Таджикистане - 7,9%.
По информации Даленова, рост совокупного ВВП государств-участников банка в текущем году составляет 4%. Экономический рост останется выше допандемийных темпов, которые составляли 2,3% в 2019 году. Высокие мировые цены на энергоресурсы и государственные программы развития поддержат экономическую активность в крупнейших экономиках региона.
Сильные показатели роста ВВП в 2022 году прогнозируются в Армении и Кыргызстане - 4,8 и 4,5% соответственно. Экономики этих стран завершат восстановление к допандемическим уровням. В Таджикистане ожидается выход к устойчивым темпам экономического роста - около 6-7% в год. В Беларуси в базовом сценарии ожидаем рост ВВП на 0,7% в 2022 году", - также проинформировал заместитель председателя правления банка.
Кроме того, аналитики ЕАБР прогнозируют приближение инфляции в государствах - участниках банка к целевым уровням к концу 2022 году, но отмечают, что на нейтрализацию инфляционных факторов потребуется время. В базовом сценарии прогнозируется замедление инфляции в регионе операций банка до 5,3% в 2022 году с 8,2% в 2021 году. В Армении инфляция ожидается в размере 5% на конец 2022 года после 8% в 2021 году, в Беларуси - 7,4% после 10%, в Казахстане - 6% после 8,4%, в Кыргызстане - 7,0% после 9,8%, в России - 4,9% после 7,9%, в Таджикистане - 6,3% после 8,3%.
Аналитики ЕАБР считают, что денежно-кредитные условия в государствах - участниках банка будут оказывать дезинфляционное влияние в 2022 году. В условиях высокой инфляции ключевые ставки в государствах - участниках ЕАБР могут быть увеличены до конца 2021 году. В России ключевая ставка ожидается в диапазоне 8-8,5% на конец текущего года, в Казахстане - 9,75-10%. Длительный период повышенной инфляции, скорее всего, потребует продолжительного нахождения ключевых процентных ставок на уровнях выше их нейтральных значений.
Кроме того, специалисты ЕАБР видят возможным начало цикла снижения ставок в России и Казахстане в 2022 году по мере замедления инфляционных процессов. Ключевая ставка в России может быть понижена до около 7% к концу 2022 года, базовая ставка в Казахстане - до 9,5-9,75%. Движение к нейтральному уровню, вероятнее всего, завершится в течение 2023 года.
По мнению главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, инфляция активов выступила в качестве мощного тренда, ставшего следствием пандемии и реакции на нее экономических властей.