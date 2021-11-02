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В Казахстане запускается пилотный проект "Цифровая ипотека"

01.11.2021, 19:13 84835
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в ноябре запускает пилотный проект "Цифровая ипотека", который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот процесс включает в себя выбор жилья на сайте застройщика, автоматическую проверку на получение ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня, сообщает пресс-служба Минюста. 
 
После одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, подписываются сторонами сделки и направляются в онлайн-формате на регистрацию в государственную базу данных "Регистр недвижимости".
 
Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.
 

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Fitch присвоило выпуску еврооблигаций "Самрук-Казына" на 500 млн долларов финальный рейтинг "BBB"

01.11.2021, 15:57 110890
МОСКВА. 1 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на 500 млн долларов финальный рейтинг "BBB", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финальный рейтинг был присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая соответствовала предоставленной ранее информации, а также сведений об объеме, ставке купона и сроках погашения облигаций. Финальный рейтинг находится на одном уровне с ожидаемым рейтингом, присвоенным 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

 
Как отмечают аналитики агентства, окончательный объем выпуска еврооблигаций на 100 млн долларов меньше, чем первоначально ожидалось. Поступления от выпуска будут в первую очередь использоваться на общекорпоративные цели, которые могут включать рефинансирование существующей задолженности и финансирование деятельности компаний в портфеле фонда.
 
 

"Казатомпром" за 9 месяцев текущего года на 6% увеличил производство урана

01.11.2021, 15:28 118477
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" в январе - сентябре 2021 года увеличила производство урана на 6%, до 15,960 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в отчете компании, объемы производства пропорционально доле участия и на 100-процентной основе за девять месяцев текущего года были выше аналогичного периода прошлого года. 
 

При этом в III квартале текущего года данные показатели значительно выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи с принятыми мерами по обеспечению безопасности во время пандемии в 2020 году и, как следствие, со снижением производства во втором полугодии прошлого года. Таким образом, объем производства в 2020 году был исключительно низким", - говорится в сообщении компании.

 
Также объемы продаж за III квартал и девять месяцев 2021 года как консолидированные, так и компании снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено сроками поступления запросов клиентов на поставку и соответствующими различиями графиков поставок в 2020 и 2021 годах. 
 

Рост спотовой цены на уран оказал положительное влияние на среднюю цену реализации Казатомпрома, которая выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Если до конца текущего года спотовые цены останутся выше уровня 2020 года, ожидается, что тенденция роста цены реализации сохранится, при этом поставки компании преимущественно запланированы на второе полугодие 2021 года", - сообщили в компании.

 
Как проинформировал Казатомпром, ожидания компании по объему выпуска готовой продукции на 2021 год снизились из-за задержек в проведении горно-подготовительных работ. Пандемия повлияла на всю производственную цепочку поставок, что привело к нехватке основных материалов и оборудования (реагенты, определенные виды труб и насосов, специализированное оборудование, буровые установки) и оказало негативное влияние на графики операционной деятельности. 
 

Объемы производства на 100-процентной основе ожидаются на уровне 21 700-22 000 (ранее 22 500-22 800), тогда как пропорционально доле участия - 11 800-12 000 (ранее 12 100-12 400)", - уточнили в компании.

 
Задержки в производственной цепочке поставок с начала года до сегодняшнего дня привели к переносу на будущие периоды примерно 800 тонн урана (на 100%-ной основе). Дефицит производства, как ожидается, будет восполнен в течение срока жизни рудников, при этом конкретные периоды восполнения дефицита не определены. Неопределенность по срокам и графикам восполнения объемов производства связана с сохраняющимися в настоящее время сложностями с поставками необходимого сырья и материалов, пояснили в Казатомпроме.
 

Ожидания по годовым консолидированным объемам продаж повысились до 16 300-16 800 (ранее 15 500-16 000) в связи с дополнительными продажами дочерних компаний в адрес партнеров по совместным предприятиям", - также сообщили в компании.

 
Как сообщалось ранее, Казатомпром выставил на публичные торги 100% доли участия АО "НАК "Казатомпром" в уставных капиталах ТОО "МК "KazSilicon", ТОО "Astana Solar" и ТОО "Kazakhstan Solar Silicon". 
 
 
 

Расходы по обслуживанию и погашению госдолга за 9 месяцев превысили 2 трлн тенге

01.11.2021, 14:38 58753
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Аналитический центр АФК представил обзор консолидированного бюджета Казахстана за первые девять месяцев 2021 года. Расходы по обслуживанию и погашению госдолга за 9 месяцев превысили 2 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За январь - сентябрь 2021 года было собрано 9,0 трлн тенге налогов, что на 31%, или 2,1 трлн тенге, выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарные доходы КБ составили 10,6 трлн тенге (+23%)", - сообщили в аналитическом центре АФК.

 
На фоне рекордных цен на рынке энергоресурсов и высокой экономической активности в стране (ВВП вырос на 3,4%) налоговые поступления в консолидированный бюджет (КБ) значительно возросли.
 
Как пояснили в АФК, при этом наибольшее увеличение налоговых поступлений как в абсолютных, так и в относительных параметрах, отмечается в республиканском бюджете. Перевыполнены поступления по КПН, НДПИ, НДС на ТПВ.
 

Таким образом, за три квартала текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 76% (по итогам года планируется собрать 12,0 трлн тенге налогов). В аналогичном периоде прошлого года показатель составил 69%", - сообщили в аналитическом центре АФК.

 
В то же время расходы КБ выросли на 10,4%, или 1,3 трлн тенге, - до 14,2 трлн тенге, превышая доходную часть на 34%, или 3,6 трлн тенге.
 
Как сообщили в АФК, более половины указанного прироста (51%, или 677 тенге млрд) приходится на расходы по обслуживанию и погашению долга. Суммарные расходы на эти статьи превысили 2,0 трлн тенге, что составляет 14% от всех расходов КБ. Для сравнения: в прошлом году показатель составил 1,3 трлн тенге, или 10% от всех расходов КБ.
 
Для финансирования дефицита бюджета было привлечено займов на 2,9 трлн тенге при годовом плане привлечений 3,9 трлн тенге (исполнен на 76%).
 
В то же время объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 3,4 трлн тенге из запланированных на текущий год 4,6 трлн тенге. Напомним, в 2020 году объем трансфертов составил 4,8 трлн тенге. При средней цене на нефть в 75 долларов за баррель баланс КБ в следующем году может быть исполнен с профицитом (S&P).

 

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