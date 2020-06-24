Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане запускают льготное кредитование предпринимательства по ставке 6%. Об этом сообщил министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан Даленов в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

Кредитный портфель по всем программам на сегодня составил 1,1 трлн тенге. Профинансировано порядка 16 тыс. проектов. В рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2025" по поручению главы государства будет запущено новое направление. Это микрокредитование микро- и малого предпринимательства. Для данной категории бизнеса кредиты за счет субсидирования будут доступны по ставке 6%", - сообщил Даленов.

По его словам, кредиты будут предоставляться на пополнение оборотных средств до 5 млн тенге, на производственные нужды - до 20 млн тенге. По видам деятельности ограничений не будет.

Государством также будет обеспечено гарантирование до 85% от суммы кредита. Кредиты будут выдаваться коммерческими банками и микрофинансовыми организациями. Будут максимально упрощены процедуры субсидирования и гарантирования кредитов", - пояснил глава МНЭ.

Даленов подчеркнул, что основная цель программы - обеспечить максимальный охват льготным кредитованием микро- и малого бизнеса. Новым импульсом для развития предпринимательства станут принятые Комплексный план по восстановлению экономического роста и дополнительные меры по поддержке бизнеса.





Инструменты льготного финансирования будут важным подспорьем для новых предпринимательских инициатив.





Все это позволит обеспечить достижение стратегической задачи - увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике до 35% к 2025 году", — резюмировал министр.

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