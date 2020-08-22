В Казахстане значительно подорожало сливочное масло

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Сливочное масло и маргарин за год заметно выросли в цене, в то время как подсолнечное масло подорожало меньше чем на 1%, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Energyprom.kz , рост цен на масложировую продукцию за год в среднем по республике был отмечен по всем основным позициям. Так, сливочное масло (несолёное) подорожало на 17,6%, до 2,6 тыс. тенге за килограмм; маргарин вырос в цене на 7,8%, до 582,8 тенге за килограмм; подсолнечное масло подорожало на 0,7%, до 437,3 тенге за литр.

Объём производства растительных и животных масел и жиров за январь - июль 2020 года достиг 99,8 млрд тенге - на 17,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Индекс промышленного производства (ИПП) составил 107,2% (годом ранее - 111,8%). Доля от производства пищевых продуктов второй год составляет 9,4%.

В целом за 2019 год объём производства составил 148,8 млрд тенге - на 9,3% больше, чем за январь - декабрь 2018 года (ИПП - 109%).

Производство растительного рафинированного и нерафинированного масла за январь - июль 2020 года составило 263,1 тыс. тонн - на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост показало производство рафинированного соевого масла и его фракций: на 13,5%, до 15,2 тыс. тонн. Вырос также выпуск рафинированного хлопкового масла (на 8,9%, до 10,6 тыс. тонн) и нерафинированного подсолнечного масла (на 6,9%, до 101 тыс. тонн). Заметно сократилось производство рафинированного сафлорового масла: на 21,3%, до 1,9 тыс. тонн.

Производство маргарина и аналогичных продуктов увеличилось на 4,9%, до 36,9 тыс. тонн.

Среди регионов РК по производству растительного масла с объёмом в 108,6 тыс. тонн лидирует Восточно-Казахстанская область, где расположены такие предприятия, как АО "Май", ТОО "Востоксельхозпродукт", ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод" и другие. Следом идёт город Алматы, где работают АО "Евразиан Фудс Корпорейшн", ТОО "ЭФКО Алматы", ТОО "Масло-Дел" и прочие: 39,6 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров с объёмом в 32,4 тыс. тонн Северо-Казахстанская область, где расположен филиал ТОО "Масло-Дел".

Производство маргарина на 94,4% сосредоточено в Карагандинской области, где объём составил 34,8 тыс. тонн; в регионе работает крупное предприятие АО "Евразиан Фудс Корпорейшн". Маргарин также производили в городе Алматы (1,3 тыс. тонн), Алматинской (719 тонн), Северо-Казахстанской (17 тонн) и Западно-Казахстанской областях.

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