В Казахстанском центре индустрии и экспорта назначили заместителя председателя правления

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Назначен заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта", передает Kazakhstan Today.

Решением совета директоров заместителем председателя правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" назначен Муканов Талгат Аскарович", - сообщила пресс-служба компании.

Муканов окончил Казахстанский институт экономики и права по специальности "Юриспруденция", а также является магистром государственного управления Indiana University (США), Школы государственного управления и окружающей среды по программе "Болашак".

В 2011-2017 годы руководил департаментом технологического и инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию РК.

В разные годы занимал руководящие должности в АОО "Назарбаев интеллектуальные школы", в АО "Казахстанский центр модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства", а также акимате Западно-Казахстанской области.

До назначения он работал консультантом в проекте "Новая экономика" при Городском центре развития инвестиций "Астана инвест", где курировал вопросы промышленного развития столицы.

В апреле Казахстанский центр индустрии и экспорта объявил о начале приема заявок на возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров с 29 апреля по 1 ноября 2019 года.

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