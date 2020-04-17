В КГД пояснили, на какие товары действуют разрешения и запреты при экспорте

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В связи с поступающими обращениями участников внешнеэкономической деятельности, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан пояснил, на какие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения, действуют разрешения и запреты при экспорте, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РК от 2 апреля 2020 года №111 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан", применяется разрешительный принцип по следующим экспортируемым товарам:

- мука пшеничная или пшенично-ржаная;

- мягкая пшеница и меслин;

- картофель семенной;

- сырое масло подсолнечное нерафинированное в первичных упаковках, нетто объемом 10 литров и менее;

- сырое масло подсолнечное нерафинированное в первичных упаковках, нетто объемом более 10 литров.

В этой связи для осуществления таможенного декларирования товаров в рамках исполнения данного приказа, основанием является наличие фитосанитарных и (или) ветеринарных сертификатов, выданных уполномоченным органом Министерства сельского хозяйства РК", - пояснили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Также данным приказом запрещен вывоз с территории Республики Казахстан следующих товаров:

- гречиха;

- сахар белый;

- картофель, за исключением картофеля семенного;

- семена подсолнечника, дробленые или недробленые;

- сырое масло подсолнечное рафинированное в первичных упаковках, нетто объемом 10 литров и менее;

- сырое масло подсолнечное рафинированное в первичных упаковках, нетто объемом более 10 литров;

- крупа гречневая.

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