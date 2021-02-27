В КГД разъяснили порядок налогообложения единовременных пенсионных выплат

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК дал разъяснения по порядку налогообложения единовременных пенсионных выплат, передает Kazakhstan Today.

Обязательные пенсионные взносы, удержанные агентами (работодателем) у физических лиц, не облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН), такой же порядок распространяется и на обязательные профессиональные пенсионные взносы. В связи с тем что при удержании суммы пенсионных взносов не облагаются ИПН, суммы пенсионных накоплений облагаются при выплате единожды, соответственно, двойного налогообложения не возникает", - пояснили в КГД.

В ведомстве также подробно рассказали о порядке налогообложения единовременных пенсионных выплат вторым способом. Этот способ предусматривает ежемесячное удержание ИПН равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику (со следующего месяца, в котором начато перечисление пенсии).

Для понимания предлагается рассмотреть данный вариант на примере.

Сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге, порог достаточности = 3 500 000 тенге, единовременная пенсионная выплата = 5 000 000 тенге (8 500 000 - 3 500 000), сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в полном объеме)*10%= 500 000 тенге, сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге. ИПН будет удержан с пенсии следующим образом: Сумма исчисленного ИПН делится на 16 лет, то есть, на 192 месяца. Итак, 500 000/ 192 = 2604 тенге - ежемесячно будет удерживаться с пенсии сумма отложенного ИПН.

Если физическое лицо примет решение на выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан или перевести пенсионные накопления в страховую организацию, то сумма отложенного ИПН будет удержана полностью единовременных платежом. В случае смерти физического лица сумма отложенного ИПН будет удержана единовременно с унаследованных наследниками пенсионных накоплений такого физического лица", - дополнили в пресс-службе КГД.





Ранее в ЕНПФ рассказали о порядке уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при изъятии пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий и/или оплаты лечения.

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