Кызылорда. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылорде за 3 года построено 11 микрорайонов, сообщил в ходе отчетной встречи с населением аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает корреспондент агентства.

По информации Кушербаева, в 2016 году в Кызылорде за счет всех источников финансирования введено более 500 тыс. квадратных метров жилья - почти на 17% больше, чем за соответствующий период 2015 года.

Только за счет средств государства в 2016 году введено 36 многоэтажных домов. 1864 семьи получили новые благоустроенные квартиры. Всего же в 2016 году в Кызылорде велось строительство сразу 80 многоквартирных домов более чем на 4000 квартир - в 2 раза больше, чем в 2015 году.

Масштабные работы в этом году развернулись и по подготовке площадей под индивидуальное жилищное строительство. На эти цели в прошлом году направлено более 17 млрд тенге, из них свыше 5 млрд тенге - в районы области.

"Масштабное строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры способствует всплеску строительства жилья. К примеру, в областном центре в 2016 году на 980 га мы создали новый микрорайон "Байтерек", где на 6600 индивидуальных участках будут проживать более 36 тыс. человек - столько же, сколько во всем Жалагашском районе. Целый городок!" - сказал Кушербаев.

По словам акима области, благодаря эффективной жилищной программе за последние 3 года в Кызылорде было построено 11 новых жилых микрорайонов.

"Кроме того, подготовлен проект детальной планировки еще на 150 га вдоль трассы Кызылорда - Жезказган. Следующим этапом начнем работу по подведению инженерной инфраструктуры, что позволит выделить под индивидуальное строительство еще 1200 земельных участков. Аналогичная работа ведется и во всех районах области", - отметил Кушербаев.

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