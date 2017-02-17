Кызылорда. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области строятся два крупных цементных завода, сообщил на отчетной встрече с населением аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает корреспондент агентства.

По его информации, в 2016 году в области начато строительство сразу двух больших цементных заводов: по производству строительного цемента в Жанакорганском районе и по производству тампонажного цемента в Шиелийском районе. Совокупный объем инвестиций по двум проектам - 74 млрд тенге. Их реализация позволит создать порядка 400 новых рабочих мест. Ввод заводов запланирован на начало 2018 года.

Также решен вопрос финансирования Банком развития Казахстана проекта по строительству АО "Арал туз" завода кальцинированной соды в Аральске мощностью 300 тыс. тонн в год. Это будет современный единственный в республике завод, выпускающий кальцинированную соду, который покроет 75% всей потребности страны в этой продукции.

"Кстати, "Арал туз", в результате ввода в рамках Карты индустриализации испанского цеха по производству соли, 60% своей продукции сегодня экспортирует за рубеж и только за 2 последних года завоевало 12% российского рынка пищевой соли. А в 2016 году предприятие запустило второй цех по выпуску пищевой и технической соли. В результате в 7 раз увеличивается мощность производства пищевой соли нулевого помола, расширяется ассортимент выпускаемой продукции и создается дополнительно еще 200 новых рабочих мест", - сообщил аким области.

Кроме того, в скором времени в индустриальной зоне города Кызылорды начнет работу предприятие по производству триокиси молибдена (ТОО "Тримо"). Продукция предприятия будет использоваться в атомной энергетике и авиационно-космической технике, микро- и оптоэлектронике. Планируется наладить экспорт продукции в Японию.

Помимо этого, в регионе строится ряд предприятий по переработке местного сырья для производства продукции, пользующейся большим спросом на мировом рынке.

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