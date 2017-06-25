В Кызылординской области в январе - мае построено 1411 новых зданий

Кызылорда. 24 июня. Kazakhstan Today - В Кызылординской области в январе - мае 2017 года было закончено строительство 1411 новых зданий, передаёт Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте статистики Кызылординской области, в январе - мае 2017 года было закончено строительство 1411 новых зданий, из которых 1397 жилого и 14 нежилого назначения.

В январе - мае 2017 года на строительство жилья было направлено 10 245 млн тенге, что на 6,3% больше, чем в январе - мае 2016 года.

Средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра в январе - мае 2017 года, включая общую площадь жилых домов, построенных населением, составили 65,6 тыс. тенге.

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