В Кызылординской области в январе - мае построено 1411 новых зданий

Кызылорда. 24 июня. Kazakhstan Today - В Кызылординской области в январе - мае 2017 года было закончено строительство 1411 новых зданий, передаёт Kazakhstan Today.
Как сообщили в департаменте статистики Кызылординской области, в январе - мае 2017 года было закончено строительство 1411 новых зданий, из которых 1397 жилого и 14 нежилого назначения.
В январе - мае 2017 года на строительство жилья было направлено 10 245 млн тенге, что на 6,3% больше, чем в январе - мае 2016 года.
Средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра в январе - мае 2017 года, включая общую площадь жилых домов, построенных населением, составили 65,6 тыс. тенге.
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