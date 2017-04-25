В Кызылординской области в январе - марте на строительство жилья было направлено 6,920 млрд тенге

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области в январе - марте 2017 года на строительство жилья было направлено 6 920 млн тенге, что на 38,1% больше, чем в январе - марте 2016 года, сообщили в Департаменте статистики Кызылординской области.

Как уточнили в ведомстве, средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра в январе - марте 2017 года, включая общую площадь жилых домов построенные населением, составили 63,6 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации статдепартамента, в январе - марте 2017 года было закончено строительство 855 новых зданий, из которых 850 жилого и 5 нежилого назначения.

Всего за отчетный период в Кызылординской области введено в эксплуатацию 137 962 квадратных метров жилья.

$1 = 311,89 тенге.

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