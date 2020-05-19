В КМГ сократили штат и снизили зарплаты топ-менеджерам

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В нацкомпании "КазМунайГаз" сократили штат, снизили зарплаты топ-менеджерам и отказались от премий. Об этом сегодня на брифинге сообщил управляющий директор по управлению человеческими ресурсами компании Даулетжан Хасанов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили по итогам брифинга в пресс-службе КНБ, компания проводит оптимизацию бизнес-процессов и пересматривает планы по реализации большого числа проектов и мероприятий, актуальность которых теряется в условиях кризиса.

По словам Даулетжана Хасанова, в первую очередь оптимизация коснулась заработной платы руководства. 12 мая в компании утвердили новую систему должностных окладов, которая предусматривает снижение зарплаты председателя и его заместителей на 30%.

Также в связи с сокращением управленческих должностей и назначением работников на нижестоящие позиции, заработные платы руководителей среднего звена снизятся до 20%. Оклады рядовых сотрудников останутся на прежнем уровне.

Учитывая отмену премий и бонусов в 2020 году, снижение доходов руководящих работников центрального аппарата КМГ составит более 50%.

Кроме этого, в рамках реализации антикризисной стратегии КМГ оптимизирует численность персонала центрального аппарата на 34% , с 729 до 480 человек. Решение об этом было принято Советом директоров 29 апреля 2020 года.

По информации Даулетжана Хасанова 90% сокращаемых сотрудников покинут систему "КазМунайГаза". Учитывая текущую ситуацию на рынке труда, по поручению фонда "Самрук-Казына" была разработана программа социально-ответственного высвобождения работников, которая включает пакет компенсационных выплат и программу аутплейсмента.

В начале своего выступления спикер рассказал, что по итогам І квартала прибыль упала в 3 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, а некоторые дочерние компании ушли в убыток. Для стабилизации финансового состояния и снижения негативного влияния рыночных условий, в "КазМунайГазе" разрабатывается антикризисная стратегия, которая позволит компании минимизировать потери и создаст условия для высокого старта в посткризисный период.

По данным пресс-службы, по итогам І квартала прибыль КМГ упала в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а некоторые дочерние компании ушли в убыток. Для стабилизации финансового состояния и снижения негативного влияния рыночных условий в "КазМунайГазе" разрабатывается антикризисная стратегия, которая позволит компании минимизировать потери и создаст условия для высокого старта в посткризисный период.

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