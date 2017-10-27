Кокшетау. 26 октября. Kazakhstan Today - С 1 ноября в Кокшетау стартует проект "Кокшетау онiмдерi", направленный на стабилизацию и снижение цен продовольственных товаров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель правления АО "НК СПК "Есiл" Казбек Ескендиров, в ближайшее время в 20 торговых точках областного центра и 9 продуктовых павильонах СПК "Есиль" появятся продукты питания от местных производителей по сниженным ценам.

Новый проект "Кокшетау онiмдерi", который вначале будет реализовываться в областном центре, а затем в районах региона, поможет стабилизировать цены на продукты питания, а также окажет содействие продвижению местных товаров на рынки города Кокшетау и расширению ассортимента продаваемой продукции торговыми точками города, отметили в областном акимате.

Предложен новый формат "От производителя к магазину", который позволяет доставлять на прилавки продукты питания без посредников, что выгодно, в первую очередь, для потребителей, которые смогут приобретать качественные продовольственные товары по низким ценам. Кроме того, ввиду гарантированного сбыта продукции это будет стимулировать товаропроизводителей Акмолинской области к увеличению производственных мощностей.

"Следует отметить, данный проект еще позволит снизить цены на отдельные продукты, рост которых наблюдается в настоящее время. Например, если литр подсолнечного масла на рынках города сейчас варьируется от 400 тенге, то с производителями масла "Сочинское" мы договорились реализовывать местную продукцию по цене 340 тенге за литр. В целом, это весьма выгодно и производителю, и потребителю. Такая же договоренность имеется с сельхозтоваропроизводителями и по картофелю", - сказал К. Ескендиров.

Планируется, что партнерами проекта станут 100 сельхозтоваропроизводителей, выпускающих 13 наименований продуктов питания. Договоры уже заключены с 35 из них.

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