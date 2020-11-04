В Комитете госдоходов рассказали о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан рассказали о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

Как отметили в ведомстве, классификация товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза является одним из наиболее актуальных вопросов для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Во-первых, от того, к какому классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС будет отнесен товар, зависит ставка ввозной/вывозной таможенной пошлины, а соответственно, и размер уплачиваемых таможенных платежей, применение к товарам и транспортным средствам нетарифных мер, запретов и ограничений.

Во-вторых, отнесение товара к тому или иному классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС зачастую требует наличия специальных технических знаний, связанных с определением технических характеристик товаров, способов его производства и т.д.

В-третьих, точность классификации товаров имеет большое значение и для повышения объективности таможенной статистики внешней торговли, используемой при выработке таможенной политики государств-членов Евразийского экономического союза и принятию конкретных мер по её реализации в процессе таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств.

Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС означает определение их цифровых классификационных кодов, то есть отнесение товаров к конкретным товарным позициям, субпозициям, подсубпозициям ТН ВЭД с соответствующими им числовыми кодами и осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам, и если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с положениями Основных правил интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

По заявлению лиц органы государственных доходов осуществляют классификацию товаров до их таможенного декларирования путем принятия Предварительного решения о классификации товаров и Решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

Порядок принятия предварительного решения о классификации товара

Форма заявления о принятии предварительного решения о классификации товара утверждена приказом министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года №200 "Об утверждении Правил регистрации Предварительных решений о классификации товаров, а также формы заявления лица о принятии предварительного решения о классификации товара".

Порядок и сроки принятия Предварительного решения определены статьями 23-25 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Уполномоченным на принятие Предварительного решения является территориальные органы государственных доходов.

Предварительное решение принимается таможенным органом на основании заявления лица о принятии предварительного решения о классификации товара, поданного по утвержденной форме как на бумажном носителе так и в электронном виде.

Заявление о принятии Предварительного решения должно содержать полное коммерческое наименование, фирменное наименование (товарный знак), основные технические и коммерческие характеристики товара и иную информацию, позволяющую однозначно классифицировать товар. При необходимости представляются пробы и (или) образцы товара, фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий и другие документы, необходимые для принятия предварительного решения о классификации товара.

Предварительное решение является государственной услугой. Данная государственная услуга является платной.

Таможенный сбор за принятие Предварительного решения составляет 32 000 тенге на каждое наименование товара, включающее определенную марку, модель, артикул и модификацию.

Оплата таможенных сборов за принятие Предварительного решения осуществляется по реквизитам: Код бюджетной классификации "КБК 106201", Код назначения платежа "КНП 911" в орган государственных доходов по месту регистрации.

Предварительное решение действует в течение 3 (трех) лет со дня его принятия.

Решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде

Форма заявления Решения в несобранном виде утверждена приказом министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года №202 "О некоторых вопросах классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде".

Решение в несобранном виде, по которому предполагается ввоз товара (оборудования) различными товарными партиями в течение определенного периода времени, принимается на основании письменного заявления лица Комитетом государственных доходов или территориальным органом государственных доходов.

> = 200 000 долларов США - департамент государственных доходов;

< 200 000 долларов США - Комитет государственных доходов.

Для классификации например, технологической линии, состоящей из отдельных компонентов, собранных вместе для выполнения определенной функции, и помещаемых под таможенную процедуру одновременно, необходимо представить следующие сведения и документы: нотариально засвидетельствованная копия договора (контракта); техническое описание товара и его компонентов с указанием принципа действия и функций, описание способа монтажа или сборки, описание материалов, из которых произведен товар и его компоненты, сборочные чертежи, схемы, при возможности фотографии, каталоги производителей, видеоматериал, подробная спецификация товара.

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