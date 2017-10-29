В компании "КТЖ-Грузовые перевозки" ответили на заявление мукомолов об отсутствии вагонов-зерновозов

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - Ситуацию с нехваткой вагонов для перевозки зерна прокомментировали в АО "КТЖ-Грузовые перевозки". По данным компании, срок оборота вагонов по территории Казахстана увеличился с 13,5 до более 20 суток, срок простоя на элеваторах - с 3 до 5 суток, передает Kazakhstan Today.

Для перевозки зерна и зерновых культур во внутриреспубликанском и экспортном сообщении в Казахстане задействованы более 9 тыс. зерновозов. Этого количества достаточно для обеспечения и внутренних, и экспортных перевозок казахстанского зерна, рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас, в связи с началом сезона интенсивных отгрузок зерна, в республике резко увеличилась потребность в вагонах-зерновозах на традиционных экспортных направлениях - порт Актау, страны Средней Азии, порты Российской Федерации и Азербайджана. Из задействованного парка на территории Казахстана находится 4 165 единицы, за пределами страны - 1061.

В компании также констатировали, что в октябре текущего года грузоотправители (FCC (Pioneer Agroresourses), "АзияАгроФуд", "Алтын-Дан", "Дани-Нан" и "Инвест-Агротрейд"), осуществляющие перевозку пшеницы из северных областей в южные регионы для зерноперерабатывающих предприятий через АО "Астык Транс", заявили 1129 вагонов для перевозки 76 тыс. тонн зерна. По состоянию на 27 октября было перевезено 736 вагонов или 50 тыс. тонн. До конца месяца оставшиеся 393 вагона будут обеспечены под погрузку согласно заявкам указанных грузоотправителей. Вагоны уже заадресованы под данные погрузки.

"Вместе с тем, в связи с началом сезона, сложившейся ценовой конъюнктурой рынка и, соответственно, резким ростом погрузки, начиная с сентября текущего года значительно увеличился срок оборота вагонов, прежде всего за счет увеличения сроков погрузки и разгрузки. При плане оборота во внутреннем сообщении 13,5 суток, фактический оборот составляет более 20 суток. Срок простоя вагонов на элеваторах в ожидании погрузки в среднем увеличился от 2 до 5 суток", - подчеркнули в "КТЖ-Грузовые перевозки".

Перевозчик отмечает, "в выходные и праздничные дни элеваторы соглашаются работать только по двойному тарифу. Грузовладельцы во избежание дополнительных расходов, несмотря на пиковый сезон отгрузок, скопление и простои вагонов, не производят погрузку в выходные дни, тем самым сбивая ритмичность перевозочного процесса. Так, если в будние дни отгружается до 300 вагонов, то в выходные - в шесть раз меньше (порядка 50 единиц)".

В ближайшие дни с указанными грузоотправителями будет заключен соответствующий меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым АО "Астык Транс", прежде всего гарантированно будет обеспечивать вагонами внутриказахстанские перевозки, так как это социально значимые перевозки, обеспечивающие производителей хлеба, птицеводство, животноводство.

Напомним, 27 октября крупные производители муки Южного Казахстана заявили о том, что уже два месяца из-за отсутствия вагонов не могут вывезти свое зерно из северных регионов страны. По из информации, запасов зерна в хранилищах хватит всего на пару дней, а затем в области может возникнуть нехватка муки, информировал портал TVK.

К примеру, крупнейшему зерноперерабатывающему заводу "Алтын Дан" в сутки требуется 15 зерновозов. Однако компания "Астык-Транс", как заявляют мукомолы, уже несколько месяцев не принимает заявки. Зерно, которое собрали еще в конце лета, простаивает в хранилищах и начинает портиться.

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