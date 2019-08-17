В корпорации "Казахмыс" произошли кадровые изменения

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В составе руководства ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошли кадровые изменения, передает Kazakhstan Today.

"Бахтияр Крыкпышев, занимавший должность генерального директора управляющего совета, переходит председателем правления в АО "Казахмыс Коппер", где будет заниматься вопросами устойчивого развития "Казахмыса", - сообщили в пресс-службе ТОО "Корпорация "Казахмыс".

Первым руководителем корпорации стал Эдуард Огай, ранее уже возглавлявший компанию в 2006-2015 годы.





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