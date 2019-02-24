Костанай. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае рекордными темпами идет строительство жилья, сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на отчетной встрече с населением, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году было введено 300 тыс. квадратных метров жилья с ростом до 34,6 тыс. квадратных метров (на 13,1%). Это 39 многоэтажных жилых домов общей площадью 192,2 тыс. квадратных метров, из которых 20 кредитных, 7 арендных, 12 коммерческих. Это позволило улучшить свои жилищные условия более чем 3,2 тыс. семьям", - сообщил аким.

К строящемуся жилью подведено 213,0 километров инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 7,2 млрд тенге. В 2019 году план по вводу жилья составляет 330,0 тыс. квадратных метров с ростом на 10%. Будет построен 41 многоэтажный жилой дом, общей площадью 243,2 тыс. квадратных метров.

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