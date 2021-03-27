В Костанае запустили производство автомобилей KIA

КОСТАНАЙ. 26 МАРТА - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин совместно с президентом ООО "KIA Motors Россия и СНГ" Кимом Чжин Ха принял участие в церемонии открытия производственной линии KIA на заводе ТОО "СарыаркаАвтоПром", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках проекта запланировано производство 20 тыс. автомобилей KIA в год. Уровень локализации продукции будет повышен до 50% путем применения технологий мелкоузлового производства, включая операции по сварке и окраске кузовов, рассказали в пресс-службе главы кабмина.

Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое ежегодно демонстрирует положительную динамику", - сказал Мамин.

Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья "KamLitKZ". Первый этап строительства планируется завершить в октябре 2021 года, второй и третий этапы - в 2023 году.

Стоимость проекта составляет 80 млрд тенге. Будет создано 300 новых рабочих мест. По достижению проектной мощности, на производстве будут выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и головки блока цилиндров двигателя для грузовиков нового поколения К5 общим объемом более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Реализация проекта введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО "КамАЗ" - 95% продукции будет экспортироваться", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, глава правительства посетил локализационный центр АО "АгромашХолдинг", который призван значительно повысить уровень казахстанского содержания в производимой на территории РК сельскохозяйственной техники. На площади 36 тыс. квадратных метров установлены автоматизированные линии для лазерной резки, гибки, окраски и сварки металла, производства пластиковых изделий, деталей интерьера, термошумоизоляции, конвейерной сборки и др. Оборудование было приобретено через финансовые инструменты АО "Фонд развития промышленности".





В ближайшее время в локализационном центре будет производиться более 1200 наименований компонентов для сельхозтехники, а также автомобильной промышленности брендов "Кировец", Essil, Lovol, Pottinger, Deutz-Fahr, JAC, Chevrolet и другие.

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