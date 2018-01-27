В Костанайской области планируют создать агротехнологический хаб

Костанай. 26 января. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития выделит грант на создание в Костанайской области агротехнологического хаба, который будет готовить специалистов в сфере сельского хозяйства. Об этом в ходе расширенного совещания по вопросам цифровизации сообщил заместитель акима Костанайской области Мейржан Мырзалиев.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, в Костанайской области уже выбрано 68 проектов для реализации программы цифровизации, а до конца года их количество должно превысить 100.

"Нашими аграриями уже внедряются некоторые передовые мировые технологии. По направлению растениеводства сельхозпредприятиями области запланирована реализация проектов по внедрению электронных карт полей и автоматизированных систем севооборота, внедрению систем "умного опрыскивания" и "умной минерализации. В животноводстве намечено широкое внедрение дронов по отслеживанию местоположения скота, мониторинга износа пастбищ, оценки качества травы, модернизация молочных комплексов. Также планируется внедрение электронных штрих-кодов для маркировки готовой продукции, которая даст полную информацию о происхождении КРС", - отметил Мырзалиев.

Ожидается, что применение технологий позволят автоматизировать процессы планирования посевов, проводить мониторинг, а также сократить расходы на 15-20% на приобретение семян, средств защиты растений, ГСМ, минерализацию почвы. Кроме того, "умные технологии" позволят снизить себестоимость продукции в среднем на 10-15%.

Вместе с тем Мырзалиев подчеркнул, что применение новых технологий невозможно без участия науки и образования. "Приведу пример, когда наши компании закупили дроны, по причине отсутствия квалифицированных специалистов они не смогли использовать это дорогостоящее оборудование. Решение данной проблемы мы видим в создании Агротехнологического хаба для подготовки кадров и обучения специалистов в сфере сельского хозяйства", - сказал он.

Кроме этого, Агрохаб позволит объединить усилия и интересы бизнеса, науки и общества в сфере трансферта технологий, коммерциализации идей и повышения качества производимой продукции. "Дополнительно к этой работе мы привлекаем Азиатский банк развития. Банк планирует выделить гранты для создания хаба. В целом, на цифровизация АПК нашего региона банк планирует выделить порядка 110 млн тенге", - заключил Мырзалиев.

Просмотров: 4801