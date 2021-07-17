В Костанайской области дан старт производству автомобилей Lada

КОСТАНАЙ. 16 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Костанайскую область проинспектировал реализацию инвестиционных проектов в рамках казахстанско-российской промышленной кооперации при участии представителя Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на заводе "СарыаркаАвтоПром" состоялся старт совместного производства автомобилей LADA с участием президента АВТОВАЗа Николя Мора. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей LADA: "Niva Travel", "Niva 4х4", "Vesta", "X-RAY", "Largus" и "Granta".

Производство автомобилей LADA Granta включает в себя мелкоузловой метод (CKD) с применением операций по покраске авто. В том числе в настоящее время на предприятии продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели для дальнейшего увеличения локализации LADA на отечественном заводе. Для производства организованы новые рабочие места, сотрудники прошли необходимое обучение", - рассказали в пресс-службе правительства РК.

В присутствии заместителя премьер-министра РК состоялось подписание нового инвестиционного контракта по проекту строительства завода КАМАЗ по производству главных передач ведущих мостов, а также соглашения о промышленной сборке данных компонентов между Министерством иностранных дел, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и KamLitKZ.

Инвестиции в новый проект составят порядка 82 млрд тенге. На заводе и в смежных отраслях промышленности Казахстана будет создано более 600 новых рабочих мест. Проект реализуется при участии АО "Фонд развития промышленности", - добавили в пресс-службе.

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