В Костанайской области ожидают увеличение числа желающих получить жилье по госпрограмме "Нурлы жер"

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Вчера 14 было заявок принято "Жилстройсбербанком", сегодня их уже 19, всего поступило 75… Сейчас идет основная работа пор направлению в банк жилищными комиссиями в районах и городах. На этой неделе будет основной наплыв в ЖССБ", - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар Абенова.
По ее данным, на кредитование трех категорий граждан (многодетные семьи, семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями, а также неполные семьи) в 2019 году на Костанайскую область предусмотрено 1 млрд 870 млн тенге.
Согласно данным заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Даурена Аскарова, в регионе потенциальными участниками программы кредитования малообеспеченных семей на приобретение жилья в рамках государственной программы "Нурлы жер" могут стать более 6 тыс. человек.
По состоянию на 1 июля стоят в очереди 26 035 человек. Из них по данной программе могут участвовать 6192: 402 - семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, 968 - многодетные семью, 4822 - неполные семьи. Заявок на сегодняшний день подано 453 всего лишь, направлений выдано 181, но работа продолжается", - сообщил Д. Аскаров.
Между акиматом Костанайской области и АО "Жилстройсбербанк Казахстана" подписаны дополнительные соглашения по домам №7 и №47 в микрорайоне "Юбилейный" Костаная, выделено 98 квартир. Помимо этого имеется возможность покупать для участников программы жилье на вторичном рынке.
94 направления уже получены первыми очередниками. Сейчас они обращаются к нам в банк. Мы рассмотрим их платежеспособность, на соответствие условиям программы. Если они соответствуют, то в ближайшее время им будут одобрены кредитные заявки и они получат ключи либо от новых квартир, либо, если они захотят вторичное жилье, то они могут выбрать дом или квартиру по своему усмотрению", - сообщил исполняющий обязанности директора костанайского филиала "Жилстройсбербанка" Кирилл Гусев.
Как отметил К. Гусев, ЖССБ произведены первые отказы. Их причинами стали неполные пакеты документов, плохая кредитная история и полное отсутствие доходов.
Напомним, согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года №372 "Об утверждении Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер", ЖССБК ежегодно в течение трех лет выделяются бюджетные кредиты из республиканского бюджета по 50 млрд тенге сроком на 25 лет по ставке вознаграждения 0,01% годовых на кредитование участников программы для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках.
ЖССБК предоставляет предварительные и промежуточные жилищные займы по ставке вознаграждения не более 2% годовых сроком до 20 лет при наличии первоначального взноса на счете в ЖССБК: по предварительным жилищным займам в размере не менее 10% от суммы займа; по промежуточным жилищным займам в размере, определенном законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан".
Участниками программы могут стать: многодетная семья; неполная семья; семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов.
Основные требования к участию: гражданство Республики Казахстан; отсутствие на дату подачи заявления у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг(а), несовершеннолетних детей) на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности; наличие среднего дохода за последние шесть месяцев, не превышающего на каждого члена семьи одного показателя минимальной заработной платы в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год (без учета государственных пособий семьям, имеющим детей); истечение 3-летнего срока с момента расторжения брака (для неполных семей); наличие семейного совокупного дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности; подтверждение платежеспособности; подтверждение МИО постановки на учет нуждающегося в жилище и статуса нуждающегося в жилище по предусмотренным категориям участников в соответствии с законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях".
Перечень необходимых документов определяется внутренними документами ЖССБК.
Условия кредитования: целевое назначение займа - приобретение жилья на первичном (в том числе кредитного жилья МИО) и вторичном рынках; максимальная сумма займа при приобретении жилья в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, Атырау не более 15 млн тенге, в иных регионах не более 10 млн тенге; залоговое обеспечение - приобретаемое жилье либо иное имущество, соответствующее требованиям ЖССБК.
Местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством.
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