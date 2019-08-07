В Костанайской области ожидают увеличение числа желающих получить жилье по госпрограмме "Нурлы жер"

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Костанай. 6 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области прогнозируют бурный рост числа малообеспеченных семей, желающих получить жилье по госпрограмме "Нурлы жер", передает Kazakhstan Today.

Вчера 14 было заявок принято "Жилстройсбербанком", сегодня их уже 19, всего поступило 75… Сейчас идет основная работа пор направлению в банк жилищными комиссиями в районах и городах. На этой неделе будет основной наплыв в ЖССБ", - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар Абенова.

По ее данным, на кредитование трех категорий граждан (многодетные семьи, семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями, а также неполные семьи) в 2019 году на Костанайскую область предусмотрено 1 млрд 870 млн тенге.

Согласно данным заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Даурена Аскарова, в регионе потенциальными участниками программы кредитования малообеспеченных семей на приобретение жилья в рамках государственной программы "Нурлы жер" могут стать более 6 тыс. человек.

По состоянию на 1 июля стоят в очереди 26 035 человек. Из них по данной программе могут участвовать 6192: 402 - семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, 968 - многодетные семью, 4822 - неполные семьи. Заявок на сегодняшний день подано 453 всего лишь, направлений выдано 181, но работа продолжается", - сообщил Д. Аскаров.

Между акиматом Костанайской области и АО "Жилстройсбербанк Казахстана" подписаны дополнительные соглашения по домам №7 и №47 в микрорайоне "Юбилейный" Костаная, выделено 98 квартир. Помимо этого имеется возможность покупать для участников программы жилье на вторичном рынке.

94 направления уже получены первыми очередниками. Сейчас они обращаются к нам в банк. Мы рассмотрим их платежеспособность, на соответствие условиям программы. Если они соответствуют, то в ближайшее время им будут одобрены кредитные заявки и они получат ключи либо от новых квартир, либо, если они захотят вторичное жилье, то они могут выбрать дом или квартиру по своему усмотрению", - сообщил исполняющий обязанности директора костанайского филиала "Жилстройсбербанка" Кирилл Гусев.

Как отметил К. Гусев, ЖССБ произведены первые отказы. Их причинами стали неполные пакеты документов, плохая кредитная история и полное отсутствие доходов.

Напомним, согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года №372 "Об утверждении Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер", ЖССБК ежегодно в течение трех лет выделяются бюджетные кредиты из республиканского бюджета по 50 млрд тенге сроком на 25 лет по ставке вознаграждения 0,01% годовых на кредитование участников программы для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках.

ЖССБК предоставляет предварительные и промежуточные жилищные займы по ставке вознаграждения не более 2% годовых сроком до 20 лет при наличии первоначального взноса на счете в ЖССБК: по предварительным жилищным займам в размере не менее 10% от суммы займа; по промежуточным жилищным займам в размере, определенном законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан".

Участниками программы могут стать: многодетная семья; неполная семья; семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов.

Основные требования к участию: гражданство Республики Казахстан; отсутствие на дату подачи заявления у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг(а), несовершеннолетних детей) на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности; наличие среднего дохода за последние шесть месяцев, не превышающего на каждого члена семьи одного показателя минимальной заработной платы в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год (без учета государственных пособий семьям, имеющим детей); истечение 3-летнего срока с момента расторжения брака (для неполных семей); наличие семейного совокупного дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности; подтверждение платежеспособности; подтверждение МИО постановки на учет нуждающегося в жилище и статуса нуждающегося в жилище по предусмотренным категориям участников в соответствии с законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях".

Перечень необходимых документов определяется внутренними документами ЖССБК.

Условия кредитования: целевое назначение займа - приобретение жилья на первичном (в том числе кредитного жилья МИО) и вторичном рынках; максимальная сумма займа при приобретении жилья в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, Атырау не более 15 млн тенге, в иных регионах не более 10 млн тенге; залоговое обеспечение - приобретаемое жилье либо иное имущество, соответствующее требованиям ЖССБК.

Местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством.

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