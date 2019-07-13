В Костанайской области создано более 6,6 тыс. новых рабочих мест

Костанай. 12 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской области с начала года создано 6631 новое рабочее место, передает Kazakhstan Today.

Такие данные озвучила руководитель управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Гульнар Абенова на заседании политического клуба "Сарапшы" при управлении внутренней политики акимата Костанайской области. Заседание было посвящено мерам по реализации предвыборной программы президента РК К. Токаева "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс." и предложений, полученных в ходе общенациональной акции "Бірге".

"В текущем году в области планируется создать более 10 тыс. новых рабочих мест, из которых более 7 тыс. рабочих мест будут на постоянной основе. Фактически, на 1 июля у нас уже создано 6631 рабочее место, из них около 5 тыс. - это постоянные рабочие места", - сообщила Г. Абенова.

Она акцентировала внимание на трудоустройстве молодежи. За первое полугодие 2019 года в органы занятости обратились за содействием в трудоустройстве свыше 14 тыс. человек, из которых 3,5 тыс. - молодежь (62% - жители сельской местности).

Содействие оказано 3581 молодому человеку. На социальные рабочие места направлены 220, на молодежную практику 322, трудоустроены на постоянные и сезонные рабочие места 1500 человек, направлены на обучение основам предпринимательства 340, на профобучение 620, получил микрокредит 21 человек и 500 человек принимают участие в общественных работах", - отметила Г. Абенова.

В то же время идет работа по переподготовке и переквалификации.

"По окончании обучения всем участникам программы центрами занятости оказывается содействие в трудоустройстве. Для лиц, желающих заняться своим бизнесом, программой предусмотрена поддержка в виде бесплатного обучения основам предпринимательства по проекту " Бастау бизнес " и микрокредитование на открытие или расширение собственного дела. С прошлого года у нас введена новая мера поддержки в виде предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей в размере до 100 МРП. В целях поддержки многодетных, малообеспеченных граждан, молодежи, инвалидов в текущем году размер гранта увеличен до 200 МРП и составляет 505 тыс. тенге", - сообщила Г. Абенова.

Добавим, в этом году сертификаты курсов "Бастау бизнес" уже получили 1040 жителей Костанайской области. Однако желающих обучиться основам предпринимательства оказалось больше, поэтому было принято решение увеличить план по области еще на 1800 человек.

Планируется еще 6 потоков. Обучение начнется с сентября во всех районах и городах области и продлится вплоть до 31 декабря. Время обучения - 25 дней. В рамках проекта "Бастау" обучающимся выплачивают стипендию. После получения сертификата они могут получить грантовое финансирование или льготный кредит под 6% годовых", - рассказала эксперт отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей Костанайской области Лейла Актаева.

Кроме того, 24 июля в Костанае стартует новый проект по обучению основам предпринимательства - "Жас Касіпкер". Если слушателями "Бастау" могут стать люди любого возраста, то "Жас Касіпкер" предназначен для молодежи до 29 лет, принадлежащей к категории NEET (нигде не учится и не работает). Пакет документов минимальный: удостоверение личности и адресная справка.

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