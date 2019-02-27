В КТЖ произведен ряд назначений

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Приказами председателя правления АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" Сауата Мынбаева в компании произведен ряд кадровых назначений, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе нацкомпании, на должность заместителя председателя правления по логистике назначен Соколов Павел Владимирович.



Управляющим директором по HR (директор по управлению персоналом) стала Тамила Микулич, управляющим директором по правовому обеспечению назначен Мукушов Ардак Жумагулулы.



Кроме того, на должность управляющего директора - директора филиала акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Дирекция автоматизации и цифровизации" назначен Амрин Салмен Габдоллынулы.



Также на должность управляющего директора - директора филиала акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Центр трансформации бизнеса" назначен Досаев Серик Кошкарулы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства