В Кызылорде осудили организаторов финпирамиды Befree, нанесшей ущерб на 22 млн тенге

КЫЗЫЛОРДА. 9 АВГУСТА - В Кызылорде осудили организаторов финпирамиды Befree, обманувшей граждан на 22 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе управления полиции Кызылорды, в октябре 2019 года в WhatsApp была создана группа Befree, куда граждан привлекали по принцип финансовой пирамиды. Вкладчикам обещали возможность заработать 50% за 2 недели. Всего в группе было зарегистрировано 296 вкладчиков.

В результате мошеннических схем общий материальный ущерб 21 потерпевшему составил более 22 млн тенге. В результате проведенных слаженных оперативных действий полиции и расследования был задержан житель центра города, после чего по делу были установлены еще две гражданки", - проинформировали в полиции.

Досудебное расследование проводилось в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением с денег или иного имущества в особо крупном размере).

В настоящее время Кызылординский городской суд приговорил каждого из подсудимых к 5 годам лишения свободы.

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