КЫЗЫЛОРДА. 10 ИЮНЯ - В Кызылординской области аграрии из-за нехватки воды сокращают посевы риса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Кызылординской области бьют тревогу. В реке Сырдарье почти не осталось воды. Это чревато серьезными последствиями, считают эксперты. Весь регион может остаться без должного полива. А в результате и без урожая. Уже сейчас местным аграриям пришлось значительно сократить посевную площадь риса, сообщает телеканал " Астана ".

Воду выделяют в ограниченном количестве. Причина одна – обмеление главного источника - реки Сырдарья.

Нехватка воды ощущается от Жанакоргана до Аральского моря. Это на 484 млн кубометров больше в сравнении с прошлым годом. Территорию посевов риса сократили до 6600 гектаров", - говорит и.о. руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области Бауыржан Оспанов.

Вот уже несколько дней в социальных сетях обсуждается план развития водоемов в Туркестанской области. Он заслужил внимания многих кызылординцев, особенно тех, кто живет в нижнем течении реки. Сырдарьинцы опасаются, что создание новых каналов окончательно лишит их воды. А впоследствии, и пропитания.

Сейчас решается вопрос открытия в Туркестане новых каналов. Но как это скажется на нас? При этом ходят слухи, что в будущем ограничат поступление туда воды, и увеличат количество воды, поступающей в Чардару. Но строятся огромные магистральные каналы. Всем ясно, что это отразится на Сырдарье. Мы не должны этого скрывать", - сказал начальник производственного участка кызылординского филиала "КАЗСУШАР" Жорабек Нурымбетов.

По информации телеканала, воды в реке сейчас по щиколотку. Можно даже перейти на другой берег. Чиновники не скрывают: единственный способ наполнить русло реки – прийти к соглашению с соседними странами. Тем временем Сырдарья - далеко не первая мелеющая река в Казахстане. Эта проблема уже коснулась Аральского моря и других озер. Если ситуацию не исправить в ближайшее время, она может привести к экологической катастрофе, считают эксперты.

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