В Кызылординской области реализуются 10 крупных проектов общей стоимостью 408 млрд тенге

Кызылорда. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области в 2020 году реализуются 10 крупных проектов общей стоимостью 408 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 19 февраля 2020 года, в областном драматическом театре имени Н. Бекежанова состоялась отчетная встреча акима Кызылординской области Куанышбека Искакова с населением, на которой глава региона подвел итоги прошлого года и рассказал о планах на предстоящий год.

По сравнению с началом 2-го этапа государственной программы индустриально-инновационного развития с 2015 года производительность труда в обрабатывающей промышленности выросла на 2,8%, валовая добавленная стоимость - более 17%, а объем несырьевого экспорта вырос на 19%.

Завод по производству тампонажного цемента, введенный в эксплуатацию в декабре 2018 года, производит 6 видов цемента и выпускает товар не только в соседние регионы, но и с июля 2019 года на экспорт (в Узбекистан - 40 тыс. тонн). А с ванадиевого месторождения "Баласаускандык", где реализуется проект по автоклавной переработке черных сланцев, ежегодно экспортируется в Россию и Великобританию более 200 тонн метаванадата аммония", - сказал аким Кызылординской области Куанышбек Искаков.

В 2019 году акционерное общество "Арал Туз" увеличил объемы добычи соли на 25%, с 400 до 500 тыс. тонн в год, а в этом году еще на 10% и к 2022 году планируют довести объем добычи до 700 тыс. тонн. Также предприятие приступает к строительству третьего испанского цеха по производству поваренной соли мощностью 120 тыс тонн.

Продолжаются работы по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении "Шалкия" (Жанакорганский район) и других перспективных проектов.

Также проводится завершающий этап согласования с соответствующими министерствами проекта строительства первого завода по производству кальцинированной соды в Аральском районе.

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