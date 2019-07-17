Кызылорда. 10 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области выдан первый индустриальный сертификат. Получение индустриального сертификата состоит из двух этапов, сообщила эксперт Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Айман Садуова.

Индустриальный сертификат выдается для составления реестра казахстанских товаропроизводителей, услугодателей и работодателей. Согласно изменениям в правилах госзакупок с 1 июля для участия в конкурсах госзакупок производителям в сфере легкой промышленности и производства мебели требуется индустриальный сертификат. В целом предприниматели с индустриальным сертификатом будут в приоритете при участии в конкурсе", - рассказала эксперт Палаты предпринимателей Айман Садуова.

По словам специалиста Палаты, получение индустриального сертификата состоит из двух этапов. Сертификат выдается производственной базе. Если у предпринимателя имеется такая база, он обеспечен технологическим оборудованием и нужными специалистами, он может получить сертификат.

На первом этапе получения сертификата предприниматель вызывает эксперта-аудитора отраслевой ассоциации. Эксперт-аудитор определяет соответствие производства предпринимателя требованиям и выдает заключение. Получив положительное заключение, предприниматель подает заявку через сайт Национальной палаты предпринимателей atameken.kz . При этом нужно выбирать свой регион. Например, кызылординские предприниматели выбирают Кызылординскую область. Далее оформлением индустриального сертификата займутся специалисты региональной палаты предпринимателей.

Сертификат выдается бесплатно на 3 года. Однако, если в производстве товара, поставке работ и услуг нет изменений, он актуализирует сертификат ежегодно. Если же изменения есть, он подает заявление о внесении изменений в сертификат.

В Кызылординской области первым получило индустриальный сертификат ТОО "Далатекс". А в ближайшие дни ожидается, что сертификаты будут выданы еще 2 компаниям в сфере легкой промышленности

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