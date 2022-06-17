В мае годовая инфляция в стране составила 14,0%

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В мае 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 14,0% (в апреле - 13,2%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 15 регионах, замедлилась в 2 областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской (с 13,9% в апреле до 15,2% в мае), Карагандинской (с 13,5% до 14,8%) и Западно-Казахстанской (с 12,2% до 13,5%) областях", - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

Он добавил, что темпы роста цен на продовольственные товары в мае увеличились до 19,0% (в апреле - 17,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (21,0%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 11,9% (в апреле - 11,1%). Максимальное значение зафиксировано в Нур-Султане (14,3%), а минимальное - в Шымкенте (10,2%).

Цены на платные услуги в мае повысились на 9,1% (в апреле - 8,9%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (11,4%), значительно ниже - в Жамбылской области (6,3%).

По словам Игоря Осипова, в мае месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения майской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,5%).

Во всех 17 регионах цены в мае 2022 года выросли выше своей среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Мангистауской области (2,2%).