Новосибирск. 12 февраля. Kazakhstan Today - В мае откроется прямой авиарейс из Новосибирска в Астану, передает Kazakhstan Today.

Прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Астану будут запущены с 28 мая 2019 года авиакомпанией S7 Airlines. Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По информации компании, полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта "Толмачево" в 15.35, прилет в Астану в 16.35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17.25 и прилетает в Новосибирск в 20.20.

Также отмечается, что рейсы будут осуществляться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортабельном салоне экономического класса.

Мы отмечаем высокий стабильный спрос на полеты в Казахстан среди жителей Сибирского региона и рады предложить пассажирам из Новосибирска новый прямой рейс в Астану. С каждым годом столица Казахстана укрепляет свое положение как важный деловой центр. Уверен, представители местных компаний, у кого налажены прочные деловые связи с казахскими партнерами, оценят удобство и комфорт полетов с S7 Airlines", - прокомментировал коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Также в пресс-службе сообщили, что пассажиры из Астаны смогут путешествовать в города Дальнего Востока с удобными стыковками в новосибирском аэропорту Толмачево. Трансфертные рейсы S7 Airlines оформляются единым билетом, а багаж принимается в аэропорту вылета сразу до конечного пункта.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства