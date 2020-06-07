В Мангистауском районе в рамках Дорожной карты занятости реализуют 17 проектов

Актау. 5 июня. Kazakhstan Today - Сразу 17 проектов реализуются в Мангистауском районе Мангистауской области в рамках программы "Дорожная карта занятости", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области заместитель акима Мангистауского района Талгат Кыланов, в районный центр занятости населения с начала года обратилось 1063 человека, из них 1059 - желающие найти работу. Численность официально зарегистрированных безработных составила 500 человек, уровень безработицы - 3,2%.

По первому направлению программы запланировано обучение 126 человек на краткосрочных курсах обучения. В настоящее время формируется потребность в востребованных специальностях.

По техническому и профессиональному обучению в текущем году планируется обучение в колледжах 80 человек.

По второму направлению программы через Палату предпринимателей по проекту "Бастау-Бизнес" запланировано обучить 110 человек. В связи с чрезвычайным положением обучение перенесено на июнь. В настоящее время проведение курса было перенесено на 10 июня в онлайн-режим.

По плану на текущий год 65 гражданам были выделены безвозвратные гранты в размере 200 МРП (555 тыс. 600 тенге - Прим. агентства). Всего было выделено 36 млн 114 тыс. тенге.

По району создана комиссия в составе 5 членов, документы 6 человек были предоставлены членам комиссии, в итоге 5 человек получили одобрение, решение вышло 15 мая. Освоены были средства в размере (200 МРП) 2 278 000 тенге", - рассказал заместитель акима.

На следующем заседании комиссии 1 июня были сданы документы 20 человек. Единогласно одобрены все предоставленные документы и сейчас мы подписываем договор", - добавил начальник отдела занятости и социальных программ Мангистауского района Марат Оразалиев.

На выдачу 6-процентных кредитов, выдаваемых АО "ФФПСХ" (в том числе многодетным семьям и получателям адресной социальной помощи - 4%) в текущем году в районе предусмотрено 170,0 млн тенге (по плану 50 человек). Разъяснительная работа проводилась в сельских акиматах в режиме онлайн и была освещена в социальных сетях. Список получателей кредитов отправлен в АО "ФФПСХ". Также в настоящее время по плану собираются документы. В целом за прошлый год два человека получили кредиты на сумму 8 млн тенге. В этом году направление на эти средства получат 7 человек.

По третьему направлению программы со всеми крупными предприятиями, расположенными на территории района, заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с организациями работодателей по обеспечению трудовых прав и гарантий работников.

Под руководством центра занятости трудоустроено 167 человек. 169 человек запланировано на социальную работу по молодежной практике. В настоящее время в молодежную практику вовлечено 64 человек, на социальную работу - 64, сообщили в районном акимате.

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