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В Мангистауской области открыто крупное месторождение нефти

25.02.2021 8425
Актау. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области открыто крупное нефтяное месторождение. По словам экспертов, это самая масштабная кладезь углеводородов, найденная в регионе за 30 лет независимости Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

Мощный фонтан нефти забил из первой разведочной скважины Т3-1. Расположено новое месторождение на участке Тепке, который находится на территории сразу двух районов, Мангистауского и Бейнеуского. Рядом, уже известные месторождения Каракудук, Арыстановское и Комсомольское", - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

 
Согласно анализу, нефть - легкая, не сернистая, добываемая стандартными способами. Подсчет запасов углеводородов будет выполнен после завершения строительства и освоения скважины. Новому месторождению присвоено имя геологоразведчика, главного нефтяника-первооткрывателя Халела Узбекгалиева.
 

В начале 2018 года на территории участка Тепке проведены геолого-геофизические работ, в итоге выявлено 6 перспективных объектов. На данный момент ведется работа по определению имеющихся на месторождении запасов. Это поистине историческое событие для нашей страны. По полученным данным о давлении, дебите, газовом факторе и других параметрах, месторождение Халел Узбекгалиев - это самое крупное месторождение, открытое в Мангистауской области с начала обретения независимости", - отметил президент компании "Меридиан петролеум" Балтабек Куандыков.

 
Глава региона Серикбай Трумов в свою очередь отметил, что открытие данного нефтяного месторождения даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона, позволит создать новые рабочие места. 
 

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