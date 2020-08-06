В Мангистауской области реализован проект по поддержке местных производителей

Актау. 5 августа. Kazakhstan Today - В Мангистауской области для поддержки местных производителей реализован проект "Сделано в Мангистау", передает Kazakhstan Today.

В целях поддержки местных производителей по поручению акима области с апреля текущего года реализовался проект "Сделано в Мангистау". Суть данного проекта заключается в том, чтобы отменить взимание так называемых ретро-бонусов и арендных плат за предоставление полочного пространства для местных товаропроизводителей", - сказал на брифинге центра общественных коммуникаций руководитель отдела торговли и мониторинга цен управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Али Сарсенов.

По его словам, вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) находятся на постоянном контроле акима области. С целью обеспечения продовольственной безопасности, недопущения резких колебаний цен и образования дефицита товаров на ежедневной основе сотрудниками акиматов городов и районов проводится мониторинг цен на СЗПТ. С торговыми предприятиями и производителями СЗПТ подписано 245 меморандума.

По словам председателя правления АО СПК "Каспий" Абзала Мендибаева, компания закупила социально значимые продукты питания на сумму 683 млн тенге.

Для формирования стабилизационного фонда Мангистауской области АО из местного бюджета выделено 1063 млн тенге на закупку социально значимых продуктов питания. Также были заключены кредитные договоры с 14 субъектами предпринимательства и было выдано кредитов на сумму 429 млн тенге", - добавил Мендибаев.

В Актау имеются 16 социальных магазинов (павильоны) СПК Каспий для обеспечения продовольственной безопасности региона. В настоящее время эти павильоны сданы в аренду для поддержки предпринимателей в конкурсе. В них будут продаваться продукты местного производителя. Эти товары будут реализоваться по более низким ценам, чем в других магазинах, а стоимость аренды будет снижена в качестве скидки для арендатора павильона, сообщили в центре общественных коммуникаций области.

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