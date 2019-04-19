В марте доля золота в ЗВР Казахстана увеличилась до 55,5%

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В марте 2019 года доля золота в ЗВР Казахстана увеличилась до 55,5% и составила 15 миллиардов долларов США, передает Kazakhstan Today.





Международные резервы Республики Казахстан по итогам марта 2019 года сократились сразу на 11,8% к аналогичному периоду годом ранее и составили 27 млрд долл. США", - сообщают аналитики портала Finprom.kz.

Подобное сокращение золотовалютных резервов в соответствующем периоде стало самым значимым за последние годы. Более заметный спад (сразу на 20,6% за год) наблюдался ранее лишь в марте 2013 года. Одна из причин сокращения объемов международных резервов в текущем году - снижение цены на золото на 1,8% за год, с 1325,6 до 1302,3 доллара за унцию.

Удельный вес золота в международных резервах Казахстана стремительно увеличивается. По итогам марта текущего года золото в составе резервов составляет 55,5% (годом ранее - 43,1%), а валюта - 44,5% (годом ранее - 56,9%).

За год объём золота увеличился на 13,8%, с 13,2 млрд до 15 млрд долларов США. Валютные резервы, в свою очередь, сократились на 31,8%, с 17,5 млрд до 12 млрд долларов США.

По информации Finprom.kz, в последние годы Национальный банк активно наращивал золотые резервы, тем самым снижая валютную зависимость. Желание Нацбанка нивелировать валютные риски (в основном зависимость от доллара США) отразилось в 7-кратном увеличении объемов желтого металла в составе золотовалютных резервов в течение 10 лет.

Динамику изменения структуры золотовалютных резервов Казахстана можно охарактеризовать как дедолларизацию резервов. Сформированная тенденция - отказ от доллара в международных резервах страны - свидетельствует о намерении НБ РК диверсифицировать активы и снизить зависимость от американской валюты", - отмечают аналитики.

В целом начало 2019 года стало "золотым": за первые два месяца центральные банки стран увеличили глобальные золотые резервы на 51 тонну, это самый большой рост с октября 2018 года. Среди лидеров по скупке золота оказались Россия (31,2 тонны), Китай (10 тонн), Катар (3,1 тонны) и Казахстан (3 тонны).

В мировом ренкинге по итогам марта 2019 года Казахстан находится на 14-м месте по запасам золота (без учёта МВФ): 356,3 тонны (в 2018 - 350,4 тонны), расположившись между Португалией (382,5 тонны) и Узбекистаном (342,1 тонны). Доля Казахстана в мире по объёмам золотых резервов - 1,1%.

Первое место традиционно у США: 8,1 тыс. тонн, на втором Германия - 3,4 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Италия: 2,5 тыс. тонн. Северный сосед - Россия - находится на 5-м месте, с объемом золотых резервов в 2,2 тыс. тонн.

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