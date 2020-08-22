В МИИР прокомментировали ситуацию на автомобильных пунктах пропуска на границе Казахстана и Китая

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития разъяснили ситуацию на автомобильных пунктах пропуска, расположенных на казахстанско-китайской государственной границе, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, нагрузка на пункт пропуска "Нур жолы" возросла из-за ограничения пропуска большегрузных автотранспортных средств из Республики Казахстан в КНР. Ограничение было введено в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией и введением правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) строгих карантинных мер.

В июле текущего года соседями были закрыты пункты пропуска "Майкапчагай", "Бахты" и "Кольжат". На пунктах пропуска "Достык" и "Нур жолы" введены жесткие карантинные меры, как для водителей, так и в отношении большегрузного транспорта, что, в свою очередь, привело к большому скоплению на подъезде к государственной границе", - говорится в сообщении МИИР РК.

Решением правительства Республики Казахстан создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Министерства иностранных дел РК, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Пограничной службы КНБ РК, Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства торговли и интеграции, Министерства внутренних дел, национальной палаты предпринимателей "Атамекен", представителей Союза транспортников Казахстана "Kazlogistics" и общественности.

19-20 августа текущего года представителями рабочей группы проведена выездная встреча с перевозчиками, ожидающими выезда в КНР, на которой принят алгоритм формирования очереди АТС для проезда на пункт пропуска "Нур жолы". Также перевозчикам разъяснены принимаемые со стороны уполномоченных государственных органов меры по недопущению необоснованных проездов через государственную границу большегрузов и меры по стабилизации сложившейся ситуации на казахстанско-китайской границе. При возникновении вопросов по данной ситуации следует позвонить по телефонам: Ситуационный центр КТ МИИР РК - 8 7172 983535, 8708 088 0800; Комитет государственных доходов МФ РК - 8 800 080 7777, 1414; Сухой порт KTZE - Khorgos Gateway - 8 7273 49 54 08", - говорится в сообщении.

1. С 20 августа 2020 года будет поэтапно осуществляться передислокация АТС, стоящих в очереди на пункте пропуска "Нур жолы" в Сухой порт;

2. Очередь формируется совместными усилиями акимата, государственных органов и активистов из числа перевозчиков и автовладельцев;

3. Формирование списков ежедневного проезда будет проверяться через систему "Беркут" и "Астана-1 СИК" на предмет повторного въезда;

4. АТС, перевозящее груз на экспорт, гуманитарную помощь для Казахстана и правительственные грузы пропускаются без очереди по зеленому коридору. При этом перемещение таких грузов будет осуществляться с предоставлением подтверждающих документов о такой перевозке;

5. Список очереди АТС будет направляться посредством социальной сети WhatsApp в чат группу "Нур жолы", участниками которой являются грузоперевозчики и водители АТС;

6. Список очереди АТС контролируется ПС КНБ, КГД и независимыми наблюдателями из числа владельцев АТС;

7. Список будет ежедневно сверяться с ПС КНБ, КГД и платной системой "КазАвтоЖол". На платежной системе не будут пропускаться АТС, которых нет в утвержденном списке;

8. Формирование очереди и проезд на пункт пропуска "Нур жолы" начинается на территории Сухого порта;

9. Мобильные посты из числа государственных органов и группы активистов будут размещаться в трех дислокациях: на территории Сухого порта, Платный шлагбаум и Пиджимский мост;

10. Все оперативные вопросы решаются на заседаниях комиссии во главе с акимом Панфиловского района;

11. С 1 сентября 2020 года АО "Евротранзит" будет введена в действие система формирования электронной очереди;

12. По автопоездам (тандемам) будет сформирован отдельный список. Въезд автопоездов (тандемов) на территорию КНР запрещен;

13. В Сухом порту имеется возможность: загрузки АТС из КНР прибывающих железнодорожных составов (крытых вагонов, контейнеров); отправки АТС на железнодорожной платформе на территорию КНР и отправки в обратном направлении. Дополнительную информацию можно получить на 1-м этаже административного здания Сухого порта.

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