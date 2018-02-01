В Минэнергетики опровергли информацию о дефиците угля в регионах

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В связи с участившимися слухами и недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах, Министерство энергетики РК распространило официальную информацию о ситуации с обеспечением населения углем, передает Kazakhstan Today.

"Ситуация с обеспечением населения углем в стране стабильная. Никакого ажиотажа с дефицитом твердого топлива ни в одном из регионов Казахстана не наблюдается. Распространяемое видео о якобы больших очередях на тупиках и столкновениях грузовых машин является фейковым и не относится к настоящему времени", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Министерство энергетики РК ведет ежесуточный мониторинг поставок угля в регионы совместно с акиматами областей и АО НК "Казахстан темир жолы", этот вопрос находится на контроле.

"В 2017 году по стране если добыто 106,7 млн тонн угля, что на 8,2 млн тонн выше показателей 2016 года, экспортировано лишь 29,3 млн тонн угля. Остальное пошло на внутренне потребление. При этом энергопроизводящим предприятиям Казахстана отгружено 56,3 млн тонн, или на 7,1 млн тонн больше, чем в 2016-м году. По оперативным данным, по состоянию на 30 января добыча угля составила 8,6 млн тонн. Отгрузка угля на коммунально-бытовые нужды населению составила 763,8 тыс. тонн угля, это порядка 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - уточнили в пресс-службе Минэнерго.

По информации АО "КТЖ", за 30 дней января отгрузка железнодорожным транспортом на коммунально-бытовые нужды и населению составила 457,2 тыс. тонн угля. Автотранспортом отгружено порядка 300 тыс. тонн угля.

Запасы и поставки угля в разбивке по областям по состоянию на 30 января 2018 года: Акмолинская область - 85,9 тыс. тонн; Астана - 17,2 тыс. тонн; Актюбинская область - 2,1 тыс. тонн; Алматинская область - 77,4 тыс. тонн; Алматы - 6,8 тыс. тонн; Восточно-Казахстанская область - 114,7 тыс. тонн; Жамбылская область - 8,9 тыс. тонн; Карагандинская область - 53,0 тыс. тонн; Костанайская область - 24,3 тыс. тонн; Павлодарская область - 9,8 тыс. тонн; Северо-Казахстанская область - 17,8 тыс. тонн; Южно-Казахстанская область - 51,9 тыс. тонн; остальные области (Атырауская, Кызылординская, Мангистауская, Западно-Казахстанская) - 11,4 тыс. тонн.

Ранее региональные СМИ сообщали о дефиците угля в некоторых областях Казахстана. В частности, сообщалось, что в Усть-Каменогорске возник дефицит угля и с февраля его планируют отпускать по две тонны в одни руки.

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