В Минэнерго подвели итоги года и обсудили планы реализуемых нефтегазохимических проектов

Фото: пресс-служба МЭ РК

НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ -24 декабря под председательством министра энергетики РК Магзума Мирзагалиева состоялась коллегия Министерства энергетики РК с представителями компании ТОО "KPI", ТОО "KLPE", ТОО "Шымкентская Химическая Компания", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе коллегии были подведены итоги 2021 года и обсуждены дальнейшие планы реализации отечественных нефтегазохимических проектов, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

В ходе выступления министр энергетики РК отметил, что по итогам года в нефтегазохимической отрасли имеются положительные результаты, в частности запущен завод по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тысяч тонн в год, на стадии завершения находится строительство 1-гогазохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, а также введены в эксплуатацию полностью производственные объекты инфраструктуры нефтегазохимической СЭЗ в Атырауской области.

По проекту производства октаноповышающей присадки для бензина глава ведомства озвучил руководству ТОО "Шымкентская Химическая Компания" о необходимости детальной проработки обеспечения реализации второго этапа согласно установленным срокам.

Касательно реализации газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год отмечено, что на сегодня начаты пуско-наладочные работы, прогресс выполненных работ составляет 97,2%, завод планируется ввести в эксплуатацию до конца марта 2022 года.

Еще одним очень важным проектом для экономики республики является реализация проекта Полиэтилен мощностью 1,25 миллиона тонн в год, по которым на сегодня определен стратегический партнер.

Кроме того, АО "НК "КазМунайГаз" ведёт переговоры с компанией ПАО "Татнефть" по совместной реализации проекта бутадиен мощностью 186 тысяч тонн в год.