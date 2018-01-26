В Минэнерго прокомментировали дефицит угля в регионах Казахстана

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев прокомментировал ситуацию с дефицитом угля в регионах, передает Kazakhstan Today.

По словам замминистра, по Жамбылской области и в целом на юге Казахстана на станциях диспетчерский, электрический и температурный графики соблюдаются, однако имеют место определенные сбои по поставкам коммунально-бытового угля, пишет Kazpravda.kz

"Сегодня добывается и отправляется производителями угля на 2% выше плана. Кроме того, большую работу проводит АО "Казакстан темир жолы", необходимые вагоны есть, однако сразу мы должны сказать, что имеет место затоваривание путей. Это вызвано тем, что в Российской Федерации были большие каникулы. Большое количество вагонов скопилось на казахстанских железных дорогах. Сложность есть по подаче вагонов для отгрузки угля на угледобывающих предприятиях - это "Шубарколь" в Карагандинской области, "Каражыра" в Семее, "Богатырь" в Павлодарской области, но по большей части мы, конечно, обращаем внимание на "Каражыра". В этом и есть сложность, но она носит временный характер", - сообщил Джаксалиев.

При этом он отметил, что Министерство энергетики проводит переговоры с АО "Казакстан темир жолы" и акиматами Карагандинской и Южно-Казахстанской областей для принятия совместных мер по насыщению рынка коммунально-бытовым углем.

Касательно нехватки угля в восточной части Алматинской области спикер отметил, что вопрос будет решаться, а дефицит связан с низкой температурой воздуха.

"Меня только сегодня, перед пресс-конференцией, известили, что в городе Есике испытывают определенные трудности с наличием угля. Не испытывают, а действительно нет угля! Мы поговорили с акиматом Алматинской области, уже организована техника, грузовики на подвоз этого угля в данные населенные пункты. Мы обращаемся к акиматам, организовать эту работу на местах. Безусловно, увеличенные потребности угля еще связаны с понижением температуры воздуха. Полагаю, что эту ситуацию мы совместными усилиями выровняем", - заявил Джаксалиев.

Еще одной причиной увеличения потребности угля, по его информации, является тепличное овощеводство в Алматинской области.

"Касательно Алматинской области я хотел бы отметить, что с развитием тепличного овощеводства на сегодня использование угля, который буквально даже в прошлом году не использовался, по большей части уходит на обогрев тепличного хозяйства. Это значительная доля. По югу Казахстана мы исчисляем около 250 тыс. тонн, которые уходят именно на этот сегмент овощепроизводства", - заключил он.

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