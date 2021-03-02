В Минфине назвали требования для работы с маркированными товарами

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев разъяснил, что необходимо для работы с маркированными товарами, передаёт Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением правительства РК "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке" от 10 сентября 2020 года № 568 с 1 октября 2020 года маркировке подлежат сигареты с фильтром и с 1 апреля 2021 года иные виды табачных изделий (стики, сигары, сигариллы и т.д.).

Для реализации табачных изделий нет необходимости покупать новое оборудование и новое программное обеспечение, поскольку при реализации подакцизных товаров необходимо использовать контрольно-кассовую машину с функцией фиксации и (или) передачи данных", - рассказал глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев.

Он проинформировал, что для работы с маркированными товарами необходимо:

- зарегистрироваться в системе маркировки товаров посредством ЭЦП;

- обновить кассовое программное обеспечение и приобрести 2D-сканер, у кого имеются сканеры, приобретать новый нет необходимости, либо воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Naqty Sauda" (доступно для скачивания на мобильные устройства).

В целях корректной работы 2D-сканера, необходимо добавить номенклатуру маркированных товаров в онлайн-ККМ, для исключения дополнительных затрат на обновление номенклатуры товаров на сайте www.ismet.kz размещены инструкции по самостоятельному добавлению номенклатуры товаров в онлайн-ККМ, после обновления номенклатуры товаров 2D-сканер считывает цифровую маркировку корректно", - написал Жамаубаев в ответе на депутатский запрос.

По его словам, рыночная цена за единицу 2D-сканера варьируется от 25 тысяч тенге и выше в зависимости от конфигурации.

Министр также отметил, что цифровая маркировка табачных изделий заменит действующую бумажную акцизную марку.

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время министерством предпринимаются все необходимые меры, для "безболезненного" перехода налогоплательщиков на вводимые проекты СНТ и цифровой маркировки", - добавил Жамаубаев.





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