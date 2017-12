В Минюсте назвали замораживание $22 млрд Нацфонда нарушением договорных обязательств со стороны BNY Mellon

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве юстиции РК назвали замораживание средств Нацфонда в размере $22 млрд нарушением договорных обязательств со стороны организации Bank of New York Mellon, передает Kazakhstan Today.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированный источник, что компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана в связи с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатоли Стати и его компаниями против правительства Казахстана. Также отмечалось, что Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon.

Как пояснили в пресс-службе Минюста РК, 19 декабря 2013 года Арбитражный трибунал при Торговой палате Стокгольма частично удовлетворил требования А.Стати и связанных с ним лиц ("Стати") и присудил им около $500 млн. Полная сумма исковых требований составляла более чем $4 млрд.

19 марта 2014 года Республика Казахстан обжаловала это решение в Апелляционном суде в Стокгольме и потребовала его отмены.

В то время как в Швеции продолжалось данное судебное разбирательство об отмене арбитражного решения, Республика Казахстан посредством процедур раскрытия доказательств в США получила информацию и документы, которые показали, что Стати в течение многих лет разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему.

"Суть мошеннической схемы заключалась в том, что через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати, заключив фиктивные договоры, мошенническим образом завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Более того, лжесвидетельствовали перед международным арбитражным трибуналом", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан через международное следственное поручение удалось получить дополнительные материалы от правоохранительных органов Латвии, доказывающие криминальную схему Стати.

Республика Казахстан обратилась с ходатайством о внесении дополнений в своё заявление в рамках судебного разбирательства об отмене арбитражного решения в Апелляционном суде Швеции на том основании, что арбитражное решение было получено путём мошенничества и противоречит публичному порядку. 9 декабря 2016 года Апелляционный суд Швеции принял решение по дополненному заявлению и отклонил его. Однако шведские суды отказались рассматривать по существу факты мошенничества.

В ходе продолжающегося исполнительного производства в Англии Республика Казахстан подала ходатайство о включении полученных данных о мошенничестве и подаче заявлений о нарушении публичного порядка. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путём. Высокий суд дал указания относительно судебного разбирательства по фактам мошенничества, которое начнётся в октябре 2018 года и к которому в настоящее время ведётся подготовка.

После данного решения Высокого суда Англии Стати незамедлительно инициировал судебные разбирательства, запрашивая наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, не раскрывая при этом информацию о выводах Высокого суда Англии о наличии достаточных доказательств фактов мошенничества. В то время как английский суд фактически приостановил попытки Стати привести арбитражное решение в исполнение в Великобритании, Стати инициировал производства по применению принудительных мер в Бельгии и Нидерландах, чтобы обойти решение английского суда и сделал своей целью активы в Великобритании, а именно активы, находящиеся на кастодиальном хранении банка Bank of New York Mellon в соответствии с соглашением, заключенным с Национальным банком РК.

8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Нидерландах. 13 октября 2017 года Суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Бельгии. Первоначально банк Bank of New York Mellon ответил на оба постановления о наложении ареста, что они не имеют силы, поскольку ни Республика Казахстан, ни Национальный фонд не состоят в каких-либо коммерческих отношениях с банком Bank of New York Mellon и что, следовательно, не имеется никаких требований, на которые мог бы быть наложен арест.

Тем не менее, 30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon неожиданно изменил эту позицию и добровольно согласился заморозить средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Нацбанка РК.

"Республика Казахстан и Нацбанк РК по-прежнему придерживаются мнения о том, что, как следствие этих действий, банк Bank of New York Mellon нарушает свои договорные обязательства перед Национальным банком РК. В рамках ускоренной процедуры Республика Казахстан и Нацбанк РК подали ходатайство в Высокий суд Англии о вынесении судебного определения о том, что банк Bank of New York Mellon не имел права замораживать средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Нацбанка РК. В то время как английский суд отказал в вынесении такого определения, решение от 21 декабря 2017 года поднимает важные вопросы касательно значения положения в договоре между банком Bank of New York Mellon и Национальным банком РК. Как Национальный банк, так и Республика Казахстан в настоящее время рассматривают возможность обжалования этого решения суда", - указывается в сообщении.

В Минюсте добавили, что данное решение не повлияет на позицию Национального банка или Республики Казахстан в других иностранных судах и не повлияет на позицию Республики Казахстан о том, что арбитражное решение, которое Стати пытается исполнить, было получено мошенническим путём.

Судебные процессы по признанию и приведению в исполнение решения арбитражного трибунала займут определённое время.

"В любом случае риски Республики Казахстан ограничиваются суммой арбитражного решения - $497 658 101 плюс проценты, определенные как шестимесячные проценты по казначейским бумагам США, начиная с 30 апреля 2009 года до даты полного погашения, а также 50% судебных издержек Стати на сумму $8 975 496,40. Республика будет использовать все имеющиеся возможности для оспаривания принудительного исполнения точно так же, как это удалось сделать в Великобритании", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого, в октябре 2017 года в Окружном суде Вашингтона, округа Колумбия, республикой подан иск в рамках закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" для привлечения к ответственности Стати и других его сообщников за их мошеннические действия. В рамках указанных процессов по рассмотрению фактов мошенничества Стати республика будет добиваться возмещения всех убытков, в том числе связанных с замораживанием активов.

