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В Минтруда назвали средний размер пенсии

13.12.2021, 10:11 111484
В Минтруда назвали средний размер пенсии
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучили средний размер пенсионных выплат на 1 декабря текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2021 года составил 99 726 тенге", - информирует пресс-служба МТСЗН.

 
По данным ведомства, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге.
 

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 750,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 1 трлн 696,4 млрд тенге", - рассказали в министерстве.

 
В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 68 млрд тенге, солидарной пенсии - 153,2 млрд тенге.
 
В Минтруда добавили, что по состоянию на 1 декабря 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 233 тысяч человек.

В Казахстане со следующего года повысят пенсии, зарплату и пособия. 
 

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Токаев поздравил председателя правления банка ВТБ с получением ордена "Достык"

13.12.2021, 18:46 45793
Токаев поздравил председателя правления банка ВТБ с получением ордена "Достык"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Глава государства принял президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о реализации совместных проектов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Андрей Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 миллиардов долларов. В целом объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг 11,5 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом "Самрук-Казына" и его дочерними компаниями - Атырауский НПЗ, НК "Казахстан темир жолы" и АО "Казтрансгаз".
 
Президент Казахстана также был проинформирован о перспективных направлениях работы группы ВТБ по организации проектного финансирования, в том числе в области зеленой энергетики.
 
Касым-Жомарт Токаев поздравил Андрея Костина с получением высокой государственной награды - ордена "Достык".
 

Инфляция в ноябре осталась на уровне октября и составила 0,7%

13.12.2021, 13:49 85888
Инфляция в ноябре осталась на уровне октября и составила 0,7%
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Инфляция за ноябрь составила 0,7%, не изменившись по сравнению с месячной инфляцией октября, сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов, комментируя инфляционные тенденции в регионах страны в ноябре 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его данным, годовая инфляция в ноябре замедлилась, составив 8,7%, по сравнению с 8,9% в октябре. В 11 регионах республики инфляция замедлилась, в 4 регионах было зафиксировано ее ускорение, а в 2 - осталась без изменения.
 

Месячная инфляция в стране составила 0,7%, что ниже среднего уровня роста цен в ноябре за последние 5 лет (за 2016-2020 годы - 0,9%). Выше своей исторической нормы цены в ноябре текущего года выросли только в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, составив 1,2% и 1,1% соответственно. В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились возле среднеисторического уровня или выросли ниже среднеисторической нормы. Заметное замедление темпов роста месячной инфляции отмечено в Туркестанской, Карагандинской, Атырауской областях и Нур-Султане, которым свойственен более высокий рост цен в ноябре", - уточнил Осипов.

 
Также, по его словам, темпы роста цен на продовольственные товары замедлились, составив 10,9%, (в октябре - 11,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (12,2%).
 
Как проинформировал представитель Нацбанка, непродовольственные товары подорожали за год на 8,3% (в октябре - 7,8%). Максимальные значения зафиксированы в Карагандинской (9,3%), Акмолинской (9,2%) и Актюбинской (9,2%) областях, наименьшие - в Западно-Казахстанской области (7,4%). 
 

Цены на платные услуги в ноябре повысились на 6,4% (в октябре - 6,9%), выше общереспубликанского уровня цены повысились в Западно-Казахстанской области (7,7%), ниже - в Кызылординской области (5,2%)", - отметил Осипов.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане в ноябре текущего года по сравнению с октябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 5,5%.
 
Между тем, основной вклад в инфляцию, по заявлению Нацбанка, продолжает вносить повышение цен на продукты питания.
 
Кроме того, Нацбанк прогнозирует пик инфляции в стране в первом квартале следующего года.
 

В Казахстане на фоне роста цен на жилье сразу на 33% выросла зарплата строителей

13.12.2021, 12:02 96850
В Казахстане на фоне роста цен на жилье сразу на 33% выросла зарплата строителей
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в третьем квартале текущего года достигла 314,3 тыс. тенге - на 32,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Реальный рост заработной платы в строительном секторе составил 21,9% за год, отмечают аналитики.
 

Наибольшую среднемесячную заработную плату получают работники Атырауской области: 465,4 тыс. тенге, плюс 44,3%. Высокая зарплата в секторе также у строителей Мангистауской области и столицы. Только в тройке лидирующих регионов она превышает среднюю по стране. Меньше всего получают работники Кызылординской области: всего 166,8 тыс. тенге - на 11,8% больше, чем годом ранее", - пишет energyprom.kz.

 
Согласно представленным данным, в третьем квартале 2021 года в сфере строительства страны было занято 640,7 тыс. человек - на 3% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года численность занятых в секторе составляла 621,8 тыс. человек, минус 3,1% за год.
 
В региональном разрезе больше всего занятых в секторе числилось в столице: 74,7 тыс. человек, плюс 11,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Туркестанская область. Наименьшая численность занятых в строительстве зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 11,2 тыс. человек, минус 2,9%.
 
Наибольший рост численности занятых в сфере отмечен в Восточно-Казахстанской области (на 25,3% - до 34,1 тыс. человек), наибольшее сокращение - в Карагандинской области (на 7,6% - до 35,9 тыс. человек).

Напомним, ажиотаж вокруг снятия пенсионных денег привел к росту цен на жилье. 

Это учитывая тот факт, что квартиры и дома и так подорожали за последние полгода на 20-30 процентов. Цены "взлетели" как на покупку, так и на аренду жилья", - говорится в репортаже телеканала "Астана".

  
 

Более 500 субъектов МСБ получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году

12.12.2021, 13:55 211006
Более 500 субъектов МСБ получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году
НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов рассказал о ситуации по предоставлению льгот для малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По информации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в текущем году во исполнение поручения главы государства от 1 апреля 2021 года принят приказ председателя Агентства от 9 апреля 2021 года №127 "Об утверждении Порядка предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса", - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

 
Он напомнил, что порядок предоставления отсрочки платежей по займам предусматривал предоставление банками и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, отсрочки платежей по кредитам, выданным до 1 апреля 2021 года субъектам МСБ, в том числе ИП, в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года.
 

Срок отсрочки составлял от 30 до 90 дней по выбору субъекта МСБ. В заявлении заемщика мог быть указан иной срок отсрочки платежей. В период отсрочки в отношении заемщика были приостановлены претензионно-исковая работа, уведомление о необходимости погашения просроченной задолженности, а также взимание кредитором комиссий и иных платежей", - отметил зампремьера.

 
За 2021 год в банки второго уровня поступили заявки на отсрочку платежей по займам 603 заемщиков-субъектов МСБ, из которых отсрочку получили 553 субъекта МСБ на сумму 9,7 млрд тенге. В МФО подали заявки на отсрочку 131 субъект МСБ, из которых отсрочка предоставлена 95 субъектам на сумму 105,8 млн тенге, резюмировал Смаилов.
 

Минэнерго поручило в приоритетном порядке отгружать ГСМ в Туркестанскую область

11.12.2021, 16:54 339148
ШЫМКЕНТ. 11 ДЕКАБРЯ - В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 декабря 2021 года Министерство энергетики РК провело выездное совещание в городе Шымкенте по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область. Акиматом области отмечено, что поставка нефтепродуктов до Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.
 

В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану.
 
Местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.
 
По информации ведомства, объем производства бензина в ноябре текущего года составил 444,5 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 171,3 тыс. тонн), в декабре планируемый объем производства составляет 447,4 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 172,9 тыс. тонн). Среднесуточное производство бензина - 15,7 тыс. тонн в сутки, отгрузка - 14,5 тыс. тонн в сутки на крупных НПЗ. "По состоянию на 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. тонн, при этом 10 декабря общий запас бензина составляет 15,4 тыс. тонн, отмечаем увеличение остатков на 1,2 тыс. тонн", - добавили в пресс-службе. 
 

В Казахстане за неделю выросли цены на ряд социально значимых продуктов

11.12.2021, 14:09 363826
В Казахстане за неделю выросли цены на ряд социально значимых продуктов
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Казахстане поднялись цены на ряд социально значимых продуктов. Об этом стало известно в ходе совещания правительства по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны: Нур-Султане, ЗКО и Кызылординская области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и Алматы, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 

Рост цен наблюдается на капусту - 0,7%, гречку, кефир - на 0,4%, молоко, соль - на 0,3%", - отметили в ведомстве.

 
Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов подчеркнул, что с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями. 
 
Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. Также ведомство осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений. 
 

Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ", - сказал Смаилов. 

 
Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.
 

В Казахстане расширили возможность использования досрочных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий

11.12.2021, 10:20 391555
В Казахстане расширили возможность использования досрочных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан подписан приказ с внесениями изменений и дополнений в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 В соответствии с новыми нормами теперь появилась возможность пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. 
 

При этом в течение трех лет необходимо оформить жилищный заём", - отметили в пресс-службе МИИР.

 
Также теперь можно приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.
 

При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога", - добавили в ведомстве. 


 

Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году

10.12.2021, 21:17 430894
Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году
Фото: fishki.net
МОСКВА. 10 ДЕКАБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период по 31 августа 2022 года. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 60 тысяч тонн, в Беларусь - в объеме не более 100 тысяч тонн, в Казахстан - в объеме не более 250 тысяч тонн, в Кыргызстан - в объеме не более 70 тысяч тонн, в Россию - в объеме не более 300 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

Сахар является социально значимым продовольственным товаром, и рост цен на него может отразиться на других продуктов питания. Согласно прогнозному балансу производства и потребления сахаросодержащей продукции, в ЕАЭС в предстоящий период возможно возникновение дефицита, в связи с чем и была принята новая мера таможенно-тарифного регулирования", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет осуществлять мониторинг мировых и средних контрактных цен и фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объем реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены Совету Комиссии за апрель 2022 года. При этом мониторинге ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с ЕТТ ЕАЭС.
 
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
 

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