В Минтруда назвали средний размер пенсии

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучили средний размер пенсионных выплат на 1 декабря текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2021 года составил 99 726 тенге", - информирует пресс-служба МТСЗН.

По данным ведомства, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге.

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 750,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 1 трлн 696,4 млрд тенге", - рассказали в министерстве.

В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 68 млрд тенге, солидарной пенсии - 153,2 млрд тенге.

В Минтруда добавили, что по состоянию на 1 декабря 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 233 тысяч человек.



