В Минтруда рассказали о новых требованиях к рабочей силе, вызванных пандемией

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов в ходе заседания правительства рассказал о перспективах изменений на рынке труда и новых требованиях, вызванных пандемией, новой демографической ситуацией и другими факторами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы МТСЗН, в настоящее время наблюдается быстрое изменение требований к рабочей силе.

По мнению экспертов, в ближайшие пять лет изменится 40% основных навыков, необходимых рабочей силе, в связи с чем возникнет необходимость в переподготовке каждого второго работника", - пояснил глава ведомства.

Кроме того, существуют демографические риски. Шапкенов пояснил, что в сфере промышленности идет процесс старения кадров. В этой области занято только 20% молодежи. В дальнейшем 74% рабочей силы будут составлять представители поколения "миллениалов" и "Z".

И наконец, новые форматы работы. В настоящее время стремительно развивается "экономика свободного дохода", или гиг-экономика, фрилансеры. Необходимо законодательное регулирование их деятельности и принятие мер по защите трудовых прав", - считает министр.

Он сообщил, что для адаптации трудовой сферы министерством в рамках проекта закона "О профессиональных квалификациях", проекта Социального кодекса будет реализовываться ряд инициатив по развитию национальной системы квалификаций и стимулированию рабочей силы к прохождению профессионального обучения.

Также ведется работа по развитию портала онлайн обучения на базе Электронной биржи труда, созданию электронных сервисов по профессиональной ориентации, поддержке сотрудников в гибкой форме работы.