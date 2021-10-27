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В Минтруда рассказали о новых требованиях к рабочей силе, вызванных пандемией

26.10.2021, 09:57 36937
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов в ходе заседания правительства рассказал о перспективах изменений на рынке труда и новых требованиях, вызванных пандемией, новой демографической ситуацией и другими факторами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МТСЗН, в настоящее время наблюдается быстрое изменение требований к рабочей силе. 
 

По мнению экспертов, в ближайшие пять лет изменится 40% основных навыков, необходимых рабочей силе, в связи с чем возникнет необходимость в переподготовке каждого второго работника", - пояснил глава ведомства.

 
Кроме того, существуют демографические риски. Шапкенов пояснил, что в сфере промышленности идет процесс старения кадров. В этой области занято только 20% молодежи. В дальнейшем 74% рабочей силы будут составлять представители поколения "миллениалов" и "Z".
 

И наконец, новые форматы работы. В настоящее время стремительно развивается "экономика свободного дохода", или гиг-экономика, фрилансеры. Необходимо законодательное регулирование их деятельности и принятие мер по защите трудовых прав", - считает министр.

 
Он сообщил, что для адаптации трудовой сферы министерством в рамках проекта закона "О профессиональных квалификациях", проекта Социального кодекса будет реализовываться ряд инициатив по развитию национальной системы квалификаций и стимулированию рабочей силы к прохождению профессионального обучения.
 
Также ведется работа по развитию портала онлайн обучения на базе Электронной биржи труда, созданию электронных сервисов по профессиональной ориентации, поддержке сотрудников в гибкой форме работы.
 

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Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 71092
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались на цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках, просили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не -соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 81946
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 100684
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

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