В Минтруда рассказали о преимуществах использования социального кошелька

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты Казахстана рассказали о преимуществах внедрения и использования социального кошелька, передает Kazakhstan Today.

Внедрение социального кошелька предоставит казахстанцам альтернативу использования банковских карт и позволит защитить начисленные на него средства от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас Нацбанк РК совместно с министерствами торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения прорабатывает вопрос внедрения в Казахстане социального кошелька.

Социальный кошелек - это альтернатива банковской карте, и он будет иметь все ее возможности, заявляют в Минтруда и соцзащиты.

Преимущество социального кошелька в том, что он будет открыт по ИИН каждому казахстанцу в системе Национального банка.

Отпадет необходимость постоянно посещать банки второго уровня для открытия счета или обновления банковской карты (каждые 3 года). Это также позволит проактивно начислять социальные выплаты на кошелек", - говорится в релизе ведомства.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов заявил, что гражданам будет предоставлена возможность выбора, куда им начислять социальные выплаты и пособия - на социальный кошелек электронными деньгами или обычным способом на банковскую карту.

С социального кошелька можно будет перевести свои средства на банковскую карту и пользоваться ею, как обычно, либо обналичить", - проинформировал чиновник.

Средства, начисленные на социальный кошелек, будут защищены от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов в соответствии с законом "О платежах и платежных системах".

Социальный кошелек как банковский платежный инструмент будет соответствовать всем требованиям безопасности, утверждают в МТСЗ. Со стороны пользователя будет производиться двухфакторная аутентификация. Защита персональных данных будет обеспечиваться на уровне хранения, обработки. Все имеющиеся действующие требования к банкам второго уровня и электронным платежным системам будут обеспечиваться социальным кошельком.

С кошелька можно будет производить оплату онлайн (к примеру, за коммунальные услуги, телефон и др.), а можно привязать его к банковской карте и пользоваться картой.

Гражданин не почувствует никаких барьеров при использовании социального кошелька, в том числе по обналичиванию средств", - заключили в ведомстве.

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