В Минтруда РК рассказали о регулировании трудовой миграции в ЕАЭС

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о регулировании трудовой миграции в ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

С 1 января вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 20 декабря 2019 года, в рамках которого граждане государств-членов получили право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в ходе осуществления трудовой деятельности в других государствах-членах ЕАЭС.

Данное Соглашение дополняет договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, в рамках которого закреплены базовые принципы, обеспечивающие свободное перемещение трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национальных рынков труда и не требующие получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Созданные условия являются дополнительным стимулом для легализации трудовой деятельности граждан на территории государств-членов ЕАЭС и помогут в формировании единого рынка трудовых ресурсов на территории ЕАЭС", - сообщили в Минтруда.

По данным ведомства, на текущий момент для получения разрешения на работу гражданам государств-членов нет необходимости сдавать экзамены на знание языка, законодательства и истории государства трудоустройства, а также проводить дополнительные процедуры по признанию документов об образовании для большинства профессий.

Кроме того, для работников доступна возможность работать не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору, что значительно расширяет сферы их возможного трудоустройства.

При этом срок временного пребывания на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем. В случае досрочного расторжения договора по истечении 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства, гражданин государства-члена имеет право в течение 15 дней заключить новый договор, не выезжая за пределы страны.

Также доходы трудящихся государств-членов с первых же дней работы по найму облагаются по ставке, предусмотренной для налоговых резидентов государства трудоустройства. Дети трудящихся имеют право на обучение в школьных и дошкольных учреждениях образования. Трудящимся государств-членов и членам их семей предоставлено право на получение бесплатной скорой и неотложной медицинской помощи.

По отношению к третьим странам, которые не являются государствами-членами ЕАЭС, в Казахстане действует специальная система квотирования: правительством РК ежегодно устанавливается предельное количество единиц иностранной рабочей силы, которых можно привлечь на отечественный рынок труда. На основании квоты местными исполнительными органами выдаются разрешения работодателям на привлечение иностранцев. В отношении граждан государств-членов ЕАЭС таких требований не предусматривается", - проинформировали в Минтруда.

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