В Минздраве рассказали о порядке возобновления предпринимательской деятельности

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения РК рассказали, как пройти регистрацию на портале www.infokazakhstan.kz для восстановления предпринимательской деятельности, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК №47 от 14 августа 2020 года для получения разрешения всем субъектам предпринимательства необходимо пройти регистрацию через ЭЦП посредством электронного портала www.infokazakhstan.kz", - сообщает пресс-служба МЗ РК.

Получение акта соответствия санитарным требованиям (акт о готовности) в уведомительном формате предполагает три шага (зайти на сайт, скачать постановление главного санитарного врача, заверить ознакомление электронной цифровой подписью, получить акт о готовности), при разрешительном порядке - к вышеуказанным действиям добавляется прохождение проверки объекта на готовность. Акт соответствия нужно распечатать и разместить на входе или видном месте на случай приезда мониторинговых групп.

Крайне важно, чтобы бизнес с максимальной ответственностью относился к требованиям по санитарной безопасности, которые широко обсуждались и были приняты в рамках обсуждений на базе Палаты предпринимателей. Хотел бы подчеркнуть, что именно с учетом повышения ответственности бизнеса мы согласились на применение уведомительного характера до 90% видов предпринимательской деятельности, когда бизнес гарантирует соблюдение саннорм, берет под свою ответственность, то есть без проверок. Отсутствие проверки не означает, что ответственности нет. Общественный контроль, любой посетитель может отправить информацию о нарушении в контролирующие органы. Ситуация, сложившая после завершения карантина в мае, показала, что крайне важно соблюдать санитарные требования бизнесом, объекты которого становятся центром сосредоточения населения", - отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Для профилактики и выявления нарушений требований к деятельности объектов предпринимательства будет действовать общественный контроль. Также в рамках сайта www.infokazakhstan.kz существует возможность отправки в службы СЭС информацию о нарушении санитарных требований.

Хотел бы подчеркнуть, что возобновление предпринимательской деятельности без регистрации на площадке www.infokazakhstan.kz является нарушением законодательства. Призываю предпринимателей воспользоваться возможностями данного портала, который позволяет не заполнять дополнительные документы, а буквально за 10 минут отправить заявку. Неукоснительно соблюдая требования санитарной безопасности, вместе мы внесем вклад в сохранение положительного тренда по снижению заболеваемости", - подчеркнул министр здравоохранения Алексей Цой.

Электронная платформа действует с 14 августа. За первые сутки посредством www.infokazakhstan.kz получены заявки от 5,8 тыс. субъектов предпринимательства.

Напомним, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации правительство утвердило план поэтапного смягчения карантинных мер, согласно которому с 17 августа будут сняты ограничения для ряда объектов бизнеса, включая торговые центры, объекты общепита, автосалоны, детские образовательные учреждения и другие.

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