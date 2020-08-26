В МНЭ представили прогноз социально-экономического развития страны на пять лет

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Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен Прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2021-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

По словам министра национальной экономки РК Руслана Даленова, в зависимости от внешних и внутренних условий разработаны 3 возможных сценария развития экономики Казахстана на 2021-2025 годы. Это - базовый, оптимистический и пессимистический сценарии.

С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий", - сказал он.

В базовом сценарии реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году. В 2025 году он достигнет 4,6%. Номинальный ВВП составит 76,7 трлн тенге в 2021 году, а в 2025 году - 104,8 трлн тенге.

Добыча нефти в 2021 году составит 86 млн тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн тонн.

Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях.

Обрабатывающая промышленность будет расти опережающими темпами (6,7% в среднем за год) над горнодобывающей промышленностью (2,9%). Среднегодовые темпы роста составят в сельском хозяйстве - 6,2%, в торговле - 5,5%. Экспорт товаров составит $41,4 млрд в 2021 году с увеличением до $51,5 млрд в 2025 году. Импорт увеличится с $36,3 млрд в 2021 году до $37,8 млрд в 2025 году", - пояснил глава МНЭ РК.

Даленов также рассказал о ключевых приоритетах социально-экономической политики.

Так, с учетом долгосрочных целей стратегии "Казахстан-2050" приоритетами являются:

- Стимулирующая макроэкономическая политика и развитие финансового рынка;

- Конкурентоспособность отраслей и обеспечение самодостаточности экономики;

- Дальнейшее улучшение инвестиционного и бизнес климата;

- Качественный человеческий капитал;

- Сбалансированное региональное развитие;

-Эффективный государственный сектор;

-Проактивная торговая политика и продвижение экспорта.

По словам Даленова, при формировании трехлетнего бюджета на 2021-2023 годы были использованы следующие прогнозные параметры:

- Реальный рост ВВП на уровне 2,8% в 2021 году, 3,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году. Инфляция 4-6% в 2021-2022 годах и 4-5% в 2023 году.

- Объем добычи нефти на уровне 86 млн тонн в 2021 году, 89,6 млн тонн в 2022 году и 100,8 млн тонн в 2023 году.

- Цена на нефть заложена в $35 долларов за баррель в 2021-2023 годах с учетом консервативного подхода.

С учетом данных макроэкономических показателей разработан прогноз бюджетных параметров, где доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) составят в 2021 году 6 926 млрд тенге, в 2022 году - 8 566 млрд тенге, в 2023 году - 9 217 млрд тенге.

Глава МНЭ также проинформировал, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2021 году в размере 2700 млрд тенге, в 2022 году - 2400 млрд тенге и в 2023 году - 2200 млрд тенге.

Гарантированный трансферт предлагается направить на финансирование социальных обязательств. Соответственно, для увеличения финансирования программ развития предлагается привлечение в 2021 году целевого трансферта из Нацфонда в размере 1 трлн тенге", - сказал министр.

Таким образом, поступления, по прогнозам, составят в 2021 году 11,4 трлн тенге, в 2022 году - 11,8 трлн тенге, в 2023 году - 12 трлн тенге.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2021 году в объеме 14 049 млрд тенге, в 2022 году - 13 873 млрд тенге, в 2023 году - 13 889 млрд енгег.

В целом прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение продуктивной занятости, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

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