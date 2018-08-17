В Нацбанке Казахстана рассказали о регулировании онлайн-кредитования

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана рассказали о поправках в законодательство по регулированию онлайн-кредитования, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе финрегулятора напомнили, что с 16 июля 2018 года Гражданским кодексом РК установлены особенности договора займа, заключаемого с заемщиком - физическим лицом, предметом которого являются деньги или вещи, определенные родовыми признаками, в случае, если по такому договору исполнение обязательства заемщика осуществляется путем передачи в счет долга денег, а выплата и размер вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмотренных договором займа, осуществляется в денежной форме.

Договор должен отвечать следующим требованиям:

- заемщиком является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем;

- заем выдается только в национальной валюте Республики Казахстан;

- договор займа в обязательном порядке должен содержать годовую эффективную ставку вознаграждения, рассчитанную в соответствии с нормативным правовым актом Национального банка Республики Казахстан;

- годовая эффективная ставка вознаграждения по договору займа не может превышать 100% от суммы выданного займа, в том числе в случае изменения срока возврата займа;

- размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения по договору займа не может превышать 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выданного займа в год;

- все платежи заемщика по договору займа, включая сумму вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмотренных договором займа, за исключением предмета займа, в совокупности не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа;

- индексация обязательства и платежей по договору займа с привязкой к любому валютному эквиваленту не допускается;

- условия договора займа о размерах вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей не могут быть изменены в сторону их увеличения.

"Определено, что договоры займа, заключаемые с заемщиками - физическими лицами, не соответствующие установленным требованиям являются ничтожными. При этом нормы данной статьи, касающиеся расчета и размера годовой эффективной ставки вознаграждения, будут введены в действие после принятия и введения в действие соответствующего постановления правления НБРК, принятие которого ожидается в ближайшее время", - уточнили в Нацбанке.

Таким образом, в случае несоответствия условий договора займа, заключенного после 16 июля 2018 года, любому из указанных требований, стороны договора вправе через суд признать такой договор недействительным. При этом следует иметь в виду, что признание договора недействительным не освобождает должника от обязанности вернуть кредитору полученные по сделке деньги.

В ведомстве также напомнили, что Национальный банк Казахстана не регулирует деятельность компаний, предоставляющих займы в рамках данной статьи Гражданского кодекса, в том числе через Интернет (онлайн-кредитование).

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