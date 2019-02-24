В Налоговый кодекс РК внесут изменения, чтобы провести налоговую амнистию для физлиц

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - О налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса и для физических лиц рассказал министр финансов Казахстана Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве в понедельник, передает Kazakhstan Today.

В рамках налоговой амнистии для субъектов МСБ будут списаны пени и штрафы при условии уплаты недоимки, числящейся в лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 октября 2018 года. На сегодня уже порядка 28 тысяч налогоплательщиков погасили недоимку на сумму свыше 5,9 млрд тенге. Соответственно списанию подлежат 1,1 млрд тенге пени и 0,1 млрд тенге штрафов. В целом под налоговую амнистию подпадает порядка 90 тысяч налогоплательщиков субъектов МСБ, которые имеют основной долг по налогам 210 млрд тенге. При уплате этих долгов Минфин спишет 130 млрд тенге пени и штрафов", - проинформировал министр.

По его словам, чтобы провести налоговую амнистию для физических лиц, в Налоговый кодекс РК будут внесены необходимые изменения.

Сегодня 1 млн 387 тыс. наших граждан имеют задолженность по налогам на сумму 21 млрд тенге, в том числе 6,6 млрд тенге - это пени. Для граждан, которые погасят основное тело долга, имеющееся по состоянию на 1 января 2019 года, будут списаны все начисленные пени", - сказал Смаилов.

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