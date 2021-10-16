В Нацбанке назвали регионы, лидирующие по росту цен

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 13 регионах, в трех регионах замедлилась, в одном регионе темпы роста цен остались без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Национально банка Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наибольшее замедление зафиксировано в Павлодарской области - с 9,2% в августе до 8,8% в сентябре. Наибольшее ускорение отмечается в Кызылординской области (с 8,2% до 8,8%). Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в шести регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Мангистауской области (9,8%)", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации ведомства, наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область, которые имеют наибольший вес в ИПЦ по Казахстану. Рост цен в этих регионах составил соответственно 8,7% и 8,5%.

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 11,5% (в августе - на 11,4%). Минимальный рост отмечен в Восточно-Казахстанской (10,5%) и Северо-Казахстанской (10,6%) областях, максимальный - в Мангистауской области (13,1%).





Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 7,5% (в августе - на 7,3%). Наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Атырауской и Актюбинской областях (по 8,0%), наименьший - в Павлодарской области (6,8%). Платные услуги стали дороже на 6,8% (в августе - на 6,6%), при этом максимальный рост отмечен в Актюбинской и Жамбылской областях (по 8,0%), минимальный - в Алматинской и Кызылординской областях (по 6,1%)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что наибольший вклад в инфляцию продовольственных товаров продолжает вносить рост цен на мясо и мясопродукты (0,11 процентного пункта). При этом овощи и фрукты подешевели на 4,7% и внесли отрицательный вклад в размере минус 0,13 процентного пункта.

Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,1% - также, как и в августе. Максимальный рост цен на товары этой группы в размере 0,6% сложился в Атырауской области, городах Алматы и Шымкент. Снижение цен в пределах от 0,1% до 0,6% отмечено в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях", - уточнили в ведомстве.

Темпы роста цен на мясо и мясопродукты в стране остались без изменений (1,3%). При этом отмечено замедление темпа роста цен на мясо птицы (с 3,7% до 2,3%). Максимальный рост цен на мясо и мясопродукты (на 3,2%) был отмечен в Алматы, где особенно подорожала говядина (на 5,3%) и конина (на 4,0%). В Атырауской области также зафиксировано увеличение цен на конину (на 3,5%) и максимальный среди регионов рост цен на мясо птицы (4,5%). В Шымкенте подорожали молочные продукты (на 2,3%, при росте по стране на 0,9%), а именно пастеризованное молоко (3,0%) и сметана (2,5%), тогда как цены на эти товары по стране выросли на 1,1% и 1,2%, соответственно.

Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,13 процентного пункта (в августе - 0,15). В целом по Казахстану рост цен на непродовольственные товары составил за сентябрь 0,6% - так же, как и в августе.

В стране заметно повысились цены на дизельное топливо (на 3,8%). Наибольший рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской (на 10,9%), Карагандинской (на 10,1%), Северо-Казахстанской (на 9,2%) областях, наименьший - в Туркестанской области (на 0,6%). При этом цены на бензин по стране снизились на 0,1%.

Платные услуги в сентябре внесли в месячную инфляцию наибольший вклад - 0,17 процентного пункта (в августе - 0,20 процентного пункта), темп роста цен за месяц составил 0,7% (0,8% в августе). В Казахстане услуги пассажирского транспорта стали дешевле на 0,7%, но в большинстве регионов заметно подорожало образование - на 6,3%.

Наибольшее увеличение стоимости обучения произошло в Западно-Казахстанской области (на 13,2%). Кроме того, в области зафиксирован наибольший рост цен на аренду жилья (на 12,8%), тогда как рост в целом по стране составил 2,1%.

Следует также отметить увеличение стоимости аренды жилья в Нур-Султане и Шымкенте (соответственно, на 7,4% и 6,3%). В Западно-Казахстанской области, несмотря на заметное снижение тарифов на холодную (на 25,4%) и горячую (на 2,5%) воду, а также услуги водоотведения (на 29,2%), темпы роста цен на платные услуги оказались наиболее высокими (1,7%)", - добавили в Нацбанке.