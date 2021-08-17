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В Нацбанке назвали регионы, лидирующие по темпам инфляции

16.08.2021 6562
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 14 регионах, в 1 регионе ускорился, в 2 регионах темпы роста цен остались без изменений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ускорение отмечено в Карагандинской области, где рост цен в июле составил 1,1%, что является наибольшим значением месячной инфляции среди регионов. В Алматинской и Жамбылской областях темпы роста цен остались без изменений (1,0% и 0,8%, соответственно). Самое низкое значение месячной инфляции зафиксировано в Алматы (0,3%)", - говорится в обзоре Национального банка РК "Инфляционные тенденции в регионах" за июль 2021 года.

 
По данным аналитиков, годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в 8 регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Павлодарской и Мангистауской областях (9,2% и 9,1%, соответственно).
 

Наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область (1,3 процентного пункта и 1,0 процентного пункта, соответственно), которые имеют наибольший вес в индексе потребительских цен (ИПЦ) по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил, соответственно, 7,7% и 8,3%", -проинформировали в Нацбанке.

 
Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 11,0% (в июне - на 10,6%). Минимальный рост отмечен в Нур-Султан (9,4%), максимальный - в Мангистауской области (12,4%). Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 7,2% (в июне - на 6,9%). Наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Нур-Султане (7,9%), наименьший - в Павлодарской области (6,5%). Платные услуги в стране стали дороже на 6,1% (в июне - на 5,6%), при этом в Павлодарской области рост цен составил 8,3%, заметно ниже цены на платные услуги выросли в Алматы (на 5,1%).
 
В банке подчеркнули, что наибольший вклад в месячный ИПЦ продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. 
 

За прошедший месяц вклад роста цен данной группы в месячную инфляцию составил 0,29 процентного пункта, из которых 0,21 процентного пункта внес рост цен на мясо и мясопродукты. Овощи и фрукты, которые внесли в июньскую инфляцию наибольший вклад (0,36 процентного пункта), в июле внесли в инфляцию отрицательный вклад, подешевев на 3,2%. Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,7% (в июне - на 1,7%). В то же время, рост цен на товары данной группы в Шымкенте и Акмолинской области составил 1,2%, в Алматинской и Карагандинской областях - 1,1%, а в Восточно-Казахстанской области, где в июне был зафиксирован наибольший рост (2,3%), цены не изменились", -говорится в обзоре. 

 
Отмечается, что в Шымкенте был отмечен самый высокий рост цен на мясо (6,3%), а именно - на говядину (на 12,6%) и конину (на 8,2%), в то время как по Казахстану рост цен на мясо составил 2,1%. Баранина подорожала преимущественно в западных регионах: в Мангистауской области - на 10,9%, Атырауской - на 7,2%, Павлодарской - на 5,1%, Актюбинской - на 4,6%, Западно-Казахстанской - на 3,8%. В Карагандинской области был зафиксирован заметный рост цен на мясо птицы (6,6%) и на яйца (25,9%), тогда как по стране рост цен на указанные продукты составил соответственно 3,0% и 1,3%. 
 
Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,15 процентного пункта. В целом по Казахстану рост цен на непродовольственные товары составил за июль 0,5% (в июне - 0,8%). Среди подорожавших товаров специалисты отмечают дизельное топливо, которое стало дороже на 2,0%. 
 

Наибольший уровень роста отмечен в Западно-Казахстанской и Атырауской областях (на 5,5% и 5,0%, соответственно). В июле цены на бензин в целом по стране сильно не изменились (0,9%), максимальный рост (на 2,0%) был зафиксирован в Жамбылской области, при этом в Туркестанской области и Шымкенте отмечено снижение (на 1,0% и 0,5%, соответственно)", - отмечают специалисты.

 
Платные услуги в июле внесли в месячную инфляцию больший вклад, чем непродовольственные товары - 0,23 процентного пункта (в июне - 0,25), рост цен за месяц составил - 0,8% (в июне - 0,7%). Наибольшее подорожание услуг произошло в Карагандинской области (на 1,5%). 
 
По данным Нацбанка, в июле во всех регионах кроме Мангистауской, Туркестанской областей и городов Алматы и Шымкент повысились тарифы на электроэнергию. Наименьшее повышение тарифов отмечено в Кызылординской области (4,2%). В остальных 8 регионах электроэнергия подорожала в пределах 9,2% - 11,7%. В результате рост по Казахстану составил 5,0%. Аналитики отмечают, что в Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях и городе Нур-Султан цены на электроэнергию повысились в мае-июне текущего года. 
 

В Карагандинской области аренда жилья стала дороже на 5,1%, при повышении цен по стране на 0,7%. Холодная вода подорожала в целом на 1,0% из-за повышения тарифов в Западно-Казахстанской области (на 17,7%) и в городе Шымкенте (на 8,0%). На столько же подорожали услуги водоотведения в городе Шымкенте, а в Западно-Казахстанской области рост составил 10,8%, в остальных регионах цены не изменились, рост по стране составил 0,7%", - заключили в Нацбанке.


Напомним, после резкого повышения в июне до 7,9% инфляция в Казахстане продолжила рост и достигла 8,4% в июле - максимальное значение с 2017 года. Президент Токаев поручил Нацбанку совместно с правительством РК принять эффективные меры по стабилизации инфляции.
 

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