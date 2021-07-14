В Нацбанке объяснили, почему не укрепляется тенге при росте цен на нефть

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В июне курс тенге умеренно укрепился на 0,9% по закрытии на 30 июня до 424,95 тенге за доллар США, в то время как цена на нефть выросла на 8,4% за месяц. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нефть продолжает оставаться основным фактором, влияющим на формирование курса национальной валюты. Недостаточная реакция тенге на положительную динамику нефти объясняется тем, что курс тенге находился под воздействием совокупности негативных факторов, включая как внешние, так и внутренние факторы", - пояснила зампред Нацбанка.

Специалист отметила общую отрицательную динамику валют развивающихся рынков в течение месяца и ралли курса доллара США на мировом валютном рынке.

Среди внутренних факторов, оказавших давление на тенге в июне, Молдабекова отметила в первую очередь рост импорта товаров на фоне восстановления деловой активности и реализации отложенного спроса.

За январь - апрель 2021 года импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,5% до 11,4 млрд долларов за счет роста импорта потребительских непродовольственных товаров и средств производства", - проинформировала она.

Зампред объяснила, что повышение спроса на иностранную валюту четко прослеживается по увеличению объема торгов. Биржевой объем торгов парой тенге-доллар за июнь вырос до 3,16 млрд долларов США, тогда как средний объем торгов в месяц по итогам первых пяти месяцев 2021 года составляет 2,45 млрд долларов США.

Повышение спроса на иностранную валюту также связано с сезонными факторами, такими как дивидендные выплаты иностранным инвесторам. В прошлом году на фоне кризиса выплаты дивидендов были сильно ограничены, в этом году данный фактор является существенным с точки зрения спроса на валютном рынке в мае и июне.

Все перечисленные факторы ограничивали дальнейшее укрепление национальной валюты", - пояснила Молдабекова.

Она добавила, что, несмотря на повышенный спрос на иностранную валюту, существенных дисбалансов на рынке не было, интервенций Нацбанк не проводил. Объем конвертаций средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет составил 1093 млн долларов США, а продажи валюты со стороны квазигосударственного сектора - 260 млн долларов США.

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